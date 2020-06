Marcos Rojo: "Si me voy de Estudiantes no es por esto"

Marcos Rojo volvió a estar en escena este viernes tras la viralización de un video y el jugador utilizó su cuenta de Instagram para referirse a su continuidad en el club.

"No hay un llamado de nadie de parte del club. Es increíble como inventan tantas boludeces si me voy de Estudiantes no es por esto y yo vine a Estudiantes porque yo quise y lo hice posible por el United (Manchester) no me quería dejar ir y desde acá era imposible hacer algo.

LEA TAMBIÉN La insólita cuarentena de Marcos Rojo

"Este tal Hernán Castillo (en referencia a un periodista deportivo) no sé de donde saca tanta información o se la estará inventando es una lástima que todo el mundo crea lo que dice esta gente".

Por último, Rojo señala que "me encantaría seguir jugando en el Pincha pero si no es así gracias a Dios tengo donde seguir mi carrera. Siempre agradecido a toda la gente del club como siempre lo dije".