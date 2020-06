“Somos muchos los que esperamos la oportunidad”

Llegó al Club con edad de Novena y a partir de allí fue realizando todas las Inferiores. Desde sus comienzos como enganche, poco a poco fue retrocediendo en el campo hasta convertirse en zaguero central, posición en la que se desempeñó de buena manera en el último certamen de Reserva, lo que le permitió ser tenido en cuenta y subir a entrenarse con los profesionales desde la pretemporada pasada.

Ahora, de cara a un nuevo torneo que aun no tiene fecha de inicio, pero que será particular por la suspensión de los descensos y porque probablemente los pibes ganen terreno, Tomás Fernández, hijo del ex Estudiantes Juan Fernández y categoría ´99, es uno de los tantos que sueña con el debut en el Tripero, y nada menos que de la mano de Maradona.

- Vos y otros cinco juveniles más tenían que firmar contrato ahora, algo que finalmente se pasó para diciembre por la pandemia, ¿cómo está esa situación?

- Sinceramente, sabemos lo mismo que saben todos. Nos enteramos de la noticia de que se pasaba para diciembre. Más que eso no podría decirte.

- Te tocó subir a entrenar con la Primera hace poco junto a Sebastián Cocimano y Nahuel Manganelli, ¿cómo fue aquel llamado?

- Nos subieron a los tres en enero. Arrancamos la pretemporada el 6. Fue una locura, totalmente inesperado. Recibí el mensaje unos días antes. Decía que me tenía que me presentar a entrenar con Primera. Desde ahí empezamos. Fueron muy intensos los entrenamientos, me gustaron muchísimo. Después también fuimos al predio de la AFA y entrenamos ahí también. Tener una pretemporada con Diego y en el predio de Ezeiza es casi un sueño complicado. Es con lo que soñamos todos cuando somos chicos.

- ¿Y tenerlo a Maradona al frente como DT, qué significa para ustedes los más jóvenes?

- Es una locura. Creo que hay mucha adoración por parte de todos. Cuando lo ves llegar y te habla, lo escuchás y le prestás mucha atención. Enseguida te das cuenta de que es un técnico que se preocupa por sus jugadores y que intenta conocerlos para formar un buen grupo. Todo eso está bueno porque te hace sentir seguro de entrar a un nuevo grupo.

- ¿Cómo hacen los más chicos para dejar de lado todo lo que genera Diego y enfocarse en la práctica para rendir y entrar en la consideración?

- No es sencillo. Sabemos que el cuerpo técnico pide siempre mucha intensidad y no queda otra que enfocarse. Igualmente Diego siempre apoya mucho y remarca lo bueno, así que lo escuchamos mucho.

- Se abrió una primera posibilidad en enero, al subir a la pretemporada, y ahora es probable que, sin descensos, se apunte también a darle un poco más de rodaje los más jóvenes, ¿cómo lo tomás?

- Hay mucha ansiedad. Somos muchos los que estamos esperando la oportunidad con muchas ganas. La verdad es que es difícil aguantarse; más que nada las ganas de volver a entrenar. No es lindo entrenar encerrado, digamos. Igualmente, más allá de eso, hay que tratar de estar tranquilos y seguir preparándose, que es lo que nos va a permitir estar listos para cuando tengamos la oportunidad.

- ¿Lo hablan con Messera y Martini esto de estar cerca de un posible debut en la Primera categoría?

- Siempre nos remarcan que su intención es darnos lo mejor para que podamos llegar con la mayor cantidad de armas posibles al momento del debut. Nos explican que los tiempos cambiaron mucho, pero que hay que mantener el respeto. Siempre nos recomendaron el perfil bajo y el respeto a los más experimentados; y que es fundamental escucharlos y aprender de ellos, además de entrenar el doble para poder pelearles un lugar.

- Gimnasia, como tantos otros, está reorganizándose. Ya se fue Guanini y Goltz, otro de la defensa, tiene que negociar su continuidad, ¿eso te entusiasma ante una posibilidad?

- Sabemos que es una muy buena oportunidad la que tenemos. Pero bueno, siempre tenemos que pensar que no se sabe el momento en el que se va a poder volver y tenemos que estar preparados y entrenar lo mejor posible para que el día de la vuelta, podamos estar a la altura.

- Si bien compartiste poco tiempo con él, ¿que te dejó entrenar con un tipo como Goltz, con tanta experiencia y recorrido a lo largo de su carrera?

- Compartí muy poco, es cierto. Y en los pocos entrenamientos en los que estuve, me tocó estar en el equipo rival. Pero me di cuenta enseguida que es una voz de mando muy importante atrás, que hace sentir su presencia. Es un jugador con el que me gustaría mucho jugar porque me ayudaría mucho a entender un montón de cosas tácticas como técnicas. Aporta mucha experiencia al Lobo.

- Y en tu opinión personal, ¿que creés que puede llegar a pasar en las próximas semanas?

- La verdad, me encantaría volver ahora, la semana que viene. Es difícil. Es preferible volver cuando se pueda y no que tengamos que jugar partidos con suplentes separados y todos con barbijos, sin gente en la cancha. Resulta medio ilógico porque la liga alemana, que volvió ahora, juegan un partido como si nada: se agarran, se chocan y después hacen un gol y se saludan con el codo. Lamentablemente se volverá recién cuando se pueda jugar y el fútbol pueda ser lo que es en realidad.

- Te tocó ir dos veces al banco ya, una con Pedro Troglio, contra River en el Monumental, y la otra hace poco, en Copa Argentina contra Sportivo Barracas, en Quilmes, ¿soñás con el debut personal?

- Sí, obvio. Espero la que tercera sea la vencida, como dicen (risas). Y el debut que imagino es en el Bosque, lleno de gente gritando. Y si es posible ganar, mejor todavía.