Multidudinaria protesta en Europa en solidaridad con las manifestaciones antirracistas de EEUU

Un día después de marchas masivas en varias partes del mundo, miles de europeos continuaron hoy protestando en Italia, España, Reino Unido y Bélgica en solidaridad con la comunidad negra de Estados Unidos y en contra del asesinato de George Floyd en Minneapolis.

Movimientos sociales italianos como el de las llamadas 'sardinas', que nació para contrastar a la cada vez más popular ultraderecha, convocaron a sumarse a las expresiones de solidaridad que se vieron en los últimos días en todos los continentes con la minoría negra en Estados Unidos y en contra del racismo institucional.

Al final de la protesta en la Plaza del Pueblo, la multitud, que mantuvo cierta distancia social y utilizó barbijos para evitar contagios en medio de la pandemia, se arrodilló, levantó sus puños al aire y se mantuvo en esa posición durante 8 minutos y 46 segundos, exactamente el mismo tiempo que un policía blanco mantuvo su rodilla en el cuello de Floyd hasta que falleció.

Después de esos largos 8 minutos y 46 segundos, los tres mil manifestantes -muchas familias con chicos- gritaron en inglés las últimas palabras pronunciadas por Floyd: "No puedo respirar", contó la agencia de noticias EFE.

En paralelo, otras tres mil personas se concentraron frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid por una convocatoria de la Comunidad Negra Africana Afrodescendiente en España (Cnaae).

"Estamos aquí denunciando la muerte de nuestro hermano, pero también denunciando el racismo que estamos viviendo aquí en España; nosotros somos de aquí, vivimos aquí, dormimos aquí, pagamos impuestos, entonces somos de aquí, estamos para denunciar el racismo, nosotros no queremos ser superior a nadie, solamente queremos luchar por nuestros derechos y por la igualdad de todo el mundo", dijo a la agencia de noticias Europa Press el vocero de la Cnnae, Thimbo Samb.

En Barcelona, otras 3.000 personas con mascarillas, según la Guardia Urbana, se congregaron en la plaza Sant Jaume, convocados por la misma organización.

Desde Londres, el alcalde laborista Sadiq Khan apoyó hoy las protestas en solidaridad con el movimiento estadounidense Las Vidas Negras Importan (Black Lives Matter) que se realizaron ayer en Londres.

"Londinenses de todas las edades, razas y perfiles políticos y sociales se unieron a millones de personas que ayer dijeron de manera pacífica que Las Vidas Negras Importan. Los apoyo y comparto su enojo y dolor", sostuvo el alcalde de origen paquistaní y musulmán en un comunicado, citado por el canal de noticias CNN.

Poco después de este mensaje, miles de manifestantes volvieron a salir a las calles del centro de Londres para protestar en solidaridad con Floyd.

"Juntos haremos escuchar nuestras voces. Es suficiente. Los negros no pueden seguir sufriendo", dijo uno de los manifestantes al tomar el micrófono.

En Bélgica, por otra parte, alrededor de 1.200 personas se manifestaron hoy en Amberes y otros centenares en Bruselas, Gante y Ostende contra el racismo y en solidaridad con la familia de Floyd y las multitudes que protestan en Estados Unidos hace casi dos semanas.

En tanto, en Alemania, la Policía informó hoy que 93 personas fueron detenidas y 28 oficiales resultaron heridos ayer durante la manifestación masiva que se realizó en Berlín en el marco de esta ola de protestas globales, informó la agencia de noticias DPA.

Según el comunicado oficial, las detenciones fueron por asalto a la propiedad, resistencia y agresión a los agentes del orden público, intento de liberación de los detenidos e incumplimiento de las normativas de contención contra el coronavirus.

In Bristol today. A statue of Edward Colston, a parliamentarian and slave ship magnate who would claim insurance on the slaves he threw overboard, is cast into the Avon. pic.twitter.com/Ed1qbavPGN