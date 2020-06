VIDEO.- La Favela, otro de los barrios de La Plata que preocupa por varios contagios de COVID-19

El avance de la pandemia del COVID-19 sobre los barrios vulnerables es el eje principal de preocupación de las autoridades sanitarias en las últimas dos semanas. Los primeros focos que pusieron en alerta fueron los surgidos en Capital Federal (Villa 31 en Retiro, la 1-11-14 en el Bajo Flores, la 20-21 de Barracas) y luego en Provincia con Villa Azul y Villa Itatí en Avellaneda y Quilmes, respectivamente.

La semana pasada en centro de atención estuvo en el barrio José Luis Cabezas ubicado en los distritos de Ensenada y Berisso, en el límite con La Plata. En ese lugar, se llevan contabilizados más de 50 casos de manera oficial. Como se fue informando a diario, en esa zona hubo distintas medidas de aislamiento parcial.

En las últimas horas, los vecinos de una de las zonas vulnerables de La Plata alertaron por los últimos contagios. Se trata de La Favela, ubicado en Tolosa y a apenas unas cuadras del casco urbano.

Silvia Díaz, una vecina que vive en calle 530 entre 17 y 18, habló con EL DIA y contó que "el jueves detectaron un caso frente a mi casa en un bebé de 7 meses. Al día siguiente (viernes) el SAME acudió a hacerle las pruebas correspondientes a la abuela del niño en cuestión. Luego también nos enteramos que hay dos madres más, en la misma cuadra que supuestamente también les dio positivo el test".

La mujer agregó que "esta cuestión puso sobre aviso al vecindario. Teniendo en cuenta que aquí viven niños y adultos mayores que se encuentran en riesgo, solo hemos visto pasar un grupo de personas haciendo una desinfección general, pero no se está realizando ningún testeo o al menos encuesta de síntomas. En mi caso particular convivo con tres niños de tres y dos años y un bebé de 15 meses. Además tengo un hijo discapacitado y mi hija, la madre del bebé, tuvo una intervención cesárea para dar a luz, lo que hace de ella otra persona en situación de riesgo".

"He llamado al Municipio, así como al SAME y ambas instituciones, no tuvieron una respuesta eficiente. Desde el municipio prometieron pasar el lunes", aseguró.

Esta noche, desde la Secretaría de Salud del Municipio le confirmaron a este diario que sobre otros dos nuevos casos detectados en la misma vivienda donde ya había dos casos positivos, este mismo lunes los trasladarán al Hospital San Roque de Gonnet. Respecto a los nuevos casos, se supo que se trata de un nene de 7 años y su mamá.