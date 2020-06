Guido Pella sembró dudas en cuanto a su futuro deportivo tras el parate por la pandemia

El tenis no quedó exceptuado de las complicaciones que generó la pandemia del coronavirus. Y uno de los casos más significativos es el del tenista bahiense Guido Pella, quien manifestó su incertidumbre en cuanto a la posibilidad de seguir jugando cuando se pueda retornar al circuito.

“Soy muy crítico de mi rendimiento, y no sé si voy a volver a jugar en el nivel en el que estaba, tampoco sé si de acá a seis meses, cuando se reanude, voy a tener dolores o si voy a tener que decir: ‘muchachos, hasta acá llegué’”, contó Pella en una extensa entrevista televisiva.

“Si el nivel no me da, tengo que decir ‘hasta acá llegué’. O quizá vuelvo y me voy adaptando, pero la incertidumbre es tan grande que no quiero dar ningún pronóstico”, aclaró. “O vuelvo a entrenar y me lesiono, y después la recuperación es mucho más larga. Hoy estoy como si no hubiera jugado nunca”, acotó de manera sorpresiva el actual número 35 en el ranking mundial de la ATP.

“Iré viendo en las prácticas, de a poco: en vez de hacer seis series de abdominales, haré dos; en vez de entrenar cuatro horas, haré una. Volveré de a poco, ajustando las cargas”, sostuvo. “Por el lado competitivo, me da miedo volver porque no sé si esta pandemia va a marcar el final de mi carrera”, cerró el bahiense.

Con 30 años en su haber, no es la primera vez que el retiro sobrevuela su presente. De hecho, el tenista contó hace unos meses que evaluó dicha posibilidad varios años antes de ganar la Copa Davis con Argentina, en aquel recordado 2016.

Lo cierto es que ahora el tiempo, el físico y sus ganas serán los jueces en lo que le depare a Guido Pella, algo que podría extenderse a otros jugadores del circuito.

DJOKOVIC APUNTÓ CONTRA EL PROTOCOLO DEL US OPEN

Mientras el mundo regresa de a poco a una normalidad que aún se encuentra lejos de la ideal, el circuito ATP acomoda fechas, calendarios y protocolos para poder disputar los torneos más importantes e históricos.

Y ante esta situación, el serbio número 1 del ranking, Novak Djokovic, se refirió a las medidas que intentará llevar adelante el US Open dentro de un protocolo al que consideró excesivo y prácticamente imposible de cumplir.

Tras analizar el mismo, quien ya ganó el certamen en 2011, 2015 y 2018, manifestó: “No tendríamos acceso a Manhattan, deberíamos dormir en hoteles cercanos al aeropuerto, someternos a test dos o tres veces por semana. Además, podríamos traer solo a una persona al club, y eso es inimaginable. Necesitamos al entrenador, el fisioterapeuta...”, explicó el nacido en Belgrado hace 33 años.

Además, luego agregó: “Sus propuestas son muy rigurosas. Puedo entender que por razones financieras, por los contratos existentes, los organizadores quieran que todo salga adelante, pero las restricciones son verdaderamente imposibles de cumplir”. Y cerró con un manto de duda: “Ya veremos qué va a pasar”, sostuvo.