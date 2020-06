Nueva protesta de abogados en La Plata para pedir que los dejen trabajar: "No nos recibió nadie"

Los abogados autoconvocados e independientes realizaron hoy una nueva movilización al palacio de Tribunales, en avenida 13 entre 47 y 48, para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por el retorno al ejercicio de la profesión "de forma urgente" frente a la crisis económica que atraviesa el sector y para garantizar acceso a la justicia a los ciudadanos.

Los letrados remarcaron que el sistema judicial cuenta con un programa informático (Augusta) que le permite formalizar presentaciones en los juzgados de manera online, por lo que pidieron por la reactivación del mismo. Al mismo tiempo, reclaman que los juzgados comiencen a desempeñarse con turnos del mismo modo que se desarrollan otras actividades, como es el caso de los bancos y otros organismos.

Juan José Barragán, uno de los abogados presentes en la escalinata de Tribunales, sostuvo que "todos los que estamos acá tenemos la intención de que se reanude el servicio de justicia, y que nuestro colegios arbitre los medios a los fines de poder ver el tribunal abierto, respondiendo a los protocolos que sean necesario y a las necesidades de un servicio de justicia lo más normal que se pueda de acuerdo a las circunstancias".

"Queremos dejar constancia de que existe un protocolo habilitado por la Suprema Corte que consiste solamente en atención de las causas urgentes. Esto es muy discrecional porque para algunos jueces la urgencia tiene algunas características que varía para otro juez del mismo departamento judicial. Esto no permite el trabajo normal del abogado y del justiciable que está requiriendo la atención que merece su caso. Creemos que existe la posibilidad de trabajar de una forma ordenada, segura, igual que cualquier otro poder del Estado. Pero no nos recibe la corte, no nos recibe el Colegio de Abogados", expresó Carlos Fernández, otro de los profesionales que se autoconvocó hoy en el palacio de la avenida 13.

En tanto, en una misiva presentada al Colegio de Abogados de La Plata, solicitaron que se "informe detalladamente las gestiones cumplidas en este departamento judicial, los protocolos de trabajo sugeridos, medidas de sanidad y seguridad que protejan a funcionarios, magistrados y abogados del quehacer tribunalicio", al mismo tiempo que pidieron se "informe el resultado de las mismas, la difusión efectuada a los colegiados y público general, la reiteración de pedidos, su secuencia y lugares de presentación.

En un tercer punto, exigieron que "se publique en medios periodísticos locales, una solicitada que se requiera a la Suprema Corte de Justicia Provincial, la inmediata apertura de la Receptoría General de Expedientes para el inicio de todas las causas que fuere menester y cualquiera sea su causa y fuero, según el formato informático habilitado a tal efecto por la propia SCBA".

En el mismo comunicado los abogados subrayaron que "asistimos perplejos a la inactividad de ese Colegio que no ha demostrado la defensa del derecho del trabajo de sus representados, ni preocupación por la situación socio-económica de los mismos, afectados directamente por la paralización del sistema por más de 80 días".

En ese sentido, Karina Alaimo había explicado días atrás que "nos movemos solos ante la falta de respuesta de la Corte y de nuestro Colegio profesional. Somos abogados independientes, que no trabajamos para el Estado y vivimos de nuestra profesión. Pero hoy no lo podemos hacer y por eso nos autoconvocamos, respetando la distancia social, sabiendo que el virus está y tenemos que cuidarnos, pero también tenemos que trabajar".

Alaimo dijo que “la Justicia no puede estar cerrada, y aunque dicen que está abierta, es muy poco lo que hacen porque no se toman audiencias y los mandamientos no avanzan. Y hay herramientas para trabajar de otra manera, porque la Provincia tiene instalado todo un sistema de token y firma digital, puede trabajarse en forma remota, con expediente digital y algunos juzgados pueden hasta tomar audiencias en videoconferencia, pero falta la decisión política de hacerlo”.

En esa línea, manifestó que "somos profesionales que vivimos de la profesión y creemos que es la Justicia a través de la Corte la que tiene la gente capacitada para armar protocolos para que el sistema judicial no esté parado".

Cabe remarcar que se trata de la segunda jornada de protesta en lo que va del mes de junio. El sector, como tantos otros, acumula más de 80 días de inactividad.