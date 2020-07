Tras la marcha, médicos platenses atienden gratis a los afiliados de IOMA

Los profesionales de la Agremiación Médica Platense (AMP) comenzaron ayer con la primera escala de su protesta tras la denuncia presentada por el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) por presunta defraudación en la facturación de las prácticas y consultas de marzo. Lo hicieron con una marcha de vehículos, por el centro de la Ciudad, bajo la lluvia, para “repudiar la idea de ‘pamización’ la obra social bonaerense”; para que se mantenga “la libre elección del médico por parte de los afiliados”; y en reclamo por el “atraso en los pagos y actualización de los honorarios del sector”. Desde la obra social respondieron con un duro comunicado, rechazando la mayoría de los ejes de los reclamos de los médicos.

La protesta continuará hoy, con la atención sin costo para el afiliado de las consultas y prácticas que estaban programadas para esta jornada y mañana. Luego analizarán los pasos a seguir, indicaron en la AMP.

La marcha partió del Instituto del Diagnóstico, en 62 entre 2 y 3. El lugar no fue elegido al azar. Según los médicos de la AMP hay una versión de que la obra social bonaerense podría comprar ese sanatorio. El propio presidente de IOMA, Homero Giles, reiteró ayer que “ese rumor no tiene sentido. La obra social no tiene en sus planes hacerlo. Sí hemos recibido propuestas para comprarla, pero no está en nuestros planes”.

Bajo una lluvia constante, por momentos torrencial, cerca de las 13 partió la caravana hacia la sede central de IOMA. Con distintas consignas (“no a la pamización de IOMA” y “al médico lo elijo yo”), la marcha pasó por la Casa de Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de La Plata.

Jorge Varallo, presidente de la AMP, describió: “nos acompañó el Colegio de Médicos de La Plata, la Sociedad Platense de Anestesiología, CEMIBO, el sindicato médico Amra, asociaciones profesionales y sociedades científicas, odontólogos, kinesiólogos y pacientes y afiliados a IOMA que apoyan nuestros reclamos”.

“No hay extorsión en esta presentación judicial”, aseguran desde la obra social provincial

Para el titular de la AMP, “participaron más de 5.000 vehículos. Los médicos se cansaron de ser degradados y agredidos. Esto generó muchas crispaciones. Le pedimos al gobernador provincial, Axel Kicillof, que tome medidas por consenso. No queremos experimentos. Debe asumir la responsabilidad que los médicos no sufran lo que están sufriendo ya que él tiene en sus manos la solución a este conflicto”.

Sobre la denuncia realizada por IOMA sobre presunta defraudación en la facturación de marzo, contra 12 profesionales y la AMP, Varallo indicó que “no tiene sustento, pero ejecutaron una sanción, porque suspendieron a los médicos, sin sentencia ni actuaciones administrativas. Le quitaron dos tercios de su trabajo y dieron vuelta el proceso legal, porque en lugar de probar primero las supuestas irregularidades, los médicos tienen que demostrar su inocencia. Un atropello inconcebible”.

Según pudo saber este diario, una vez terminada la marcha, hubo contactos informales entre un funcionario de IOMA y un directivo de la AMP para iniciar una etapa de diálogo. En las próximas horas se comprobará si se concreta esa posibilidad.

DURA RESPUESTA

En tanto, desde la obra social salieron ayer con un duro comunicado en el que se asegura que “IOMA garantiza la libre elección de las médicas y los médicos por parte de sus Afiliadas y Afiliados”, y también afirma que “es obligatorio la realización permanente de auditorías para cuidar los recursos”.

Señalan desde IOMA que “se iniciaron en el fuero penal de la provincia de Buenos Aires denuncias por irregularidades en la facturación presentada por 12 profesionales pertenecientes a la AMP, en las que la auditoría de la obra social detectó posibles delitos de defraudación. No hay extorsión en esta presentación judicial”.

“No se trata de una cuestión personal sino institucional. Asimismo esta denuncia de irregularidades no se relaciona con ningún tipo de modificación en el sistema prestacional. Todos los afiliados pueden y podrán seguir eligiendo a sus profesionales”, y añade que “las denuncias fueron presentadas con el correspondiente material probatorio”.

“Los médicos se cansaron de ser degradados y agredidos”, afirman en la AMP

A su vez, niegan en IOMA una deuda de 20 millones de pesos que mencionó la AMP. “El Instituto se encuentra al día con la AMP. No hay deuda con esta entidad. La suma indicada es falsa, e incluye los débitos efectuados por las irregularidades detectadas. Los desvíos constatados llevaron a que se debiten cerca de ocho millones de pesos de la facturación presentada por la Entidad”.

Según una solicitada que se publica en este diario, el Consejo Consultivo Gremial de IOMA expresa su “apoyo a la decisión de investigar la conducta de la AMP, ya que la potestad de auditar está establecida en la cláusula 16 del Convenio IOMA/AMP”. Y agrega: “Hace tiempo que venimos exigiendo al IOMA la auditoría y control del cumplimiento del convenio por parte de las organizaciones de prestadores y la inconducta de profesionales, porque consideramos que esto vulnera los derechos de los afiliados”. A la solicitada no adhirieron expresamente CICOP y Salud Pública.