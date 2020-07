Maradona no tendrá en cuenta a Alemán y su representante le busca equipo

El cuerpo técnico de Gimnasia tomó la decisión de no tener en cuenta a Brahian Alemán para lo que sigue, a pesar que el futbolista todavía tiene por delante un contrato de 2 años. El presidente del Lobo Gabriel Pellegrino, y el vicepresidente 1° Jorge Reina se lo comunicaron al representante del jugador, Gerardo Arias, quien de inmediato comenzó a buscarle equipo. Pero Pellegrino y Reina también hablaron con Alemán para dejar bien en claro la situación ya que es muy buena la relación de la dirigencia tanto con Brahian como con su representante.

De esta manera, lo que en un principio fue una idea de bajar el sueldo del enganche uruguayo, se convirtió en la firme posibilidad de que se vaya del Lobo, ya sea a préstamo o por una venta. Más allá que no lo tenga en cuenta el entrenador, también vale agregar que los Mens Sana dejarían de pagar un sueldo importante.

Como quedó dicho, la relación entre las partes es muy buena, por lo que Arias (que se encuentra en Uruguay) ya comenzó a buscar opciones para que Alemán siga su carrera futbolística. En el vecino país como opciones maneja Defensor (equipo donde surgió Brahian) o Peñarol, equipo en el que sueña poder jugar alguna vez. Es más, el año pasado desechó una oferta de Nacional por que como quedó dicho su sueño es jugar en Peñarol, pero Arias estaría también trabajando en la posibilidad de otros países.

En definitiva, en las próximas horas se avanzará en las formas, pero ya está definido que Alemán no continuará en el Lobo por decisión del cuerpo técnico que no lo tendrá en sus planes. Si bien Maradona lo puso en algunos encuentros como titular, el futbolista charrúa nunca pudo volver a alcanzar el nivel que mostró en su primera etapa en el Lobo cuando se fue a mediados de 2018.

Mientras tanto, el otro contrato a revisar es el de Víctor Ayala, quien se encuentra en Paraguay. “Estoy muy bien”, le dijo ayer a este medio, mientras sigue entrenando diariamente. El futbolista tiene en mente obviamente regresar al Lobo por que le queda un año de contrato, pero en calle 4 deben mantener aún una reunión (virtual lógicamente) con su representante. Allí se verá qué ofrece Gimnasia y hasta dónde está dispuesto bajar la representación del jugador paraguayo.

Según pudo saber este medio, en el Lobo incluso también le han dado libertad al representante para negociar con otro club si le llega una oferta, y no se opondrán como pasó en diciembre pasado cuando Olimpia se interesó en el volante y en el Lobo no lo dejaron ir.

MANCILLA Y PÉREZ GARCÍA

En tanto, hoy los volantes Harrinson Mancilla y Matías Pérez García ya no pertenecen más a Gimnasia por que ayer terminaron sus vínculos. Y precisamente son los dos nombres que quedaban, ya que Franco Mussis había hecho público el viernes pasado que no seguiría en el club.

Con respecto a Pérez García no hubo contactos, por lo que está claro que no seguirá en el Lobo y se sumará a la lista de los futbolistas que no siguen como Jorge Broun, Jhonathan Agudelo, Maximiliano Cuadra, Maximiliano Caire, Claudio Spinelli, Jesús Vargas y Manuel Guanini.

Mientras que la dirigencia apunta a retener al colombiano Mancilla, a quien ya se le ofreció un nuevo vínculo hasta el 31 de diciembre de 2021, con una mejora en lo económico. El mediocampista hace poco más de un mes se mudó a nuestra ciudad ya que hasta ahora vivía en Capital Federal, lo que habla a las claras de la intención de quedarse en el club. Al mismo tiempo, los directivos esperan que no le aparezca ninguna oferta a Mancilla que pueda entorpecer la renovación con Gimnasia.

Es sabido, que Maradona quería mantener la estructura de Broun en el arco, Paolo Goltz en la defensa y Mancilla en el mediocampo. Con Fatura no hubo acuerdo pero si con el zaguero central, por lo que ahora se apunta a retener al colombiano.

Las charlas seguirán durante el presente mes de julio que acaba de comenzar y en calle 4 son optimistas al respecto.