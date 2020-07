Independiente propone bajas en los sueldos de los jugadores de hasta 50%

En el marco de la crisis económica que atraviesan los clubes de fútbol en Argentina, la dirigencia de Independiente acaba de proponer un nuevo ajuste salarial a sus jugadores profesionales.

La iniciativa propone ajustes de hasta el 50 por ciento en los contratos más altos y el 25 por ciento para el resto.

Las informaciones dan cuenta que entre los objetivos a cumplir por la dirigencia del Rojo está la difícil misión de reducir el presupuesto de 1.000.000 de dólares a 600.000 mensuales.

Es lógico que no será nada fácil recortar 400.000 dólares, y si bien varios jugadores con contratos altos no serán tenidos en cuenta y ya les buscan club, desde la mesa directiva entienden que con eso no alcanzará.

Por eso el ajuste entrará también en los contratos de los futbolistas que seguirán en el club e incluso en el contrato de Lucas Pusineri.