Economía del conocimiento: solicitan reglas claras y una menor carga tributaria

La industria del conocimiento se convirtió en los últimos años en un generador de divisas en el país y mostraba un crecimiento en la creación de empleos. Pero en la actualidad, la falta de un marco legal claro y los altos impuestos a los que enfrenta los ha puesto en una situación incómoda y desde el sector realizaron diversos pedidos al Gobierno Nacional.

“Debido a la ausencia de un marco de promoción adecuado, Argentina perdió la oportunidad de generar 100.000 empleos y 4000 millones de dólares de exportaciones anuales”, aclaró la Cámara Argencon.

En la Economía del Conocimiento, las exportaciones crecieron el 18 por ciento entre 2010 y 2018, por debajo del 34 por ciento de América latina. El país exportó el año pasado servicios por 6.088 millones de dólares en este rubro, básicamente empresariales, jurídicos y contables, y software y servicios informáticos. Además, su nivel de empleo pasó de 350 mil a 437 mil entre 1996 y 2019.

En el 2019 parecía que se daba un punto de inflexión con la sanción unánime en el Congreso Nacional de la ley de Economía del Conocimiento. Pero, apenas se produjo el cambio de gobierno el 10 de diciembre de dicho año, el Ministerio de Desarrollo Productivo puso en suspenso esta norma con una resolución administrativa y ahora hay un nuevo proyecto que cuenta con media sanción de la cámara de Diputados.

“A fin del año pasado con la ley aprobada se habían abierto expectativas de radicación de nuevas operaciones y procesos de toma de personal en algunas empresas que no se pudieron concretar y los proyectos siguen frenados porque la ley aún no está vigente”, indicó Luis Galeazzi, presidente de Argencom, en diálogo con el portal Infobae.

Y agregó: “Prácticamente se perdió el impulso que venía del año pasado. Es difícil medir cuántos proyectos quedaron en el camino, lo cierto es que a veces las oportunidades no solo se dilatan, sino que, cuando no se hacen en el tiempo oportuno, directamente se cancelan los proyectos o se radican en otros países. Es posible que se hayan perdido proyectos que ya no se vuelvan a recuperar, mucho más con la complejidad de la pandemia”.