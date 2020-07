Con Arjona, Mateyko vivió el peor momento de su vida en la tevé

En este parate que vive el mundo por la cuarentena, y con un poco más de tiempo libro del habitual, muchos famosos se han tomado tiempo para recordar viejas anécdotas. Uno de ellos fue el histórico animador Juan Alberto Mateyko quien reveló lo mal que la pasó en la tevé por culpa de Ricardo Arjona.

En diálogo con Juan Pablo Godino a través de un vivo de Instagram, el conductor de radio y televisión recordó su exitoso programa “La movida del verano”. Consultado sobre el peor momento que le tocó vivir al frente de ese tanto televisivo, no dudó en contestar: “Fue con Ricardo Arjona”.

“En el año 1999, hacíamos el programa en el Parque de la Costa, y ese año mi asignatura pendiente era Ricardo Arjona. Se logra que vaya al programa y él cerraba ese día. Había traído un sonidista de Chile. El le pidió autorización a la gente de Telefe y obviamente la gente de Telefé observaba, pero no actuaba. Era la condición de Arjona, que su sonidista se ocupara del musical en el programa”, inició el animador su relato.

Y siguió: “Cuando lo voy a presentar, lo noto incómodo, y cuando empezó a cantar seguía incómodo y le marcaba a su técnico el micrófono, haciéndole seña. Vamos a la pausa y anuncié a la vuelta de la misma que habría más de Arjona en ‘La movida del verano’”.

Sin embargo, el guatemalteco se fue del escenario y nunca regresó. El problema era que había llegado a cantar, con fallas, sólo el primero de los cuatro temas que había negociado.

“En el corte, y nunca más me olvidaré, él se puso muy mal con su técnico tirando su micrófono al suelo, y se fue enojado. Yo tenía por delante aún 25 minutos de programa y dije ‘¿Qué hago?’. Por suerte Telefé tenía exclusividad con el Festival de Viña del Mar y la parte musical del canal me dice ‘presentá que está Rosana’ y conectamos con Viña y ella justo arrancaba a cantar ‘A fuego lento’... Ella me salvó la vida. Y dejamos con Rosana hasta las 00, que terminaba el programa”, siguió contando, ahora con risas, esa tensa situación.

Además, reveló que años después se encontró con el artista en un aeropuerto y dejaron atrás el tenso momento.