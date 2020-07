Reclamo por un cambio de sistema en su línea telefónica, que no funciona

El usuario del teléfono 483-6332, de la zona de 43 y 116, refiere que “a fines de mayo de Telefónica me trajeron un router 4G para colocarlo cuando me cortaran la línea por cambio de sistema; ello ocurrió el 2 de junio pero el aparato jamás funcionó”. Dijo que en uno de sus reclamos esperando atención unos 88 minutos en línea. “Soy jubilado, vivo solo y necesito que me solucionen el problema con urgencia”, pidió.