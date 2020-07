La extraña foto de Nicole Neumann: ¿qué tiene entre las piernas?

Una foto que subió Nicole Neumann a su cuenta de Instagram generó un debate en las redes sociales: ¿qué tiene entre las piernas? ¿está editada o es así la original?

La imagen en cuestión fue publicado por la modelo el domingo con el mensaje "Domingo. Hoy nota a Federico Bal", escribió sobre la foto para promocionar una charla con el actor y, además, agradecer a la ropa que vestía ese día. Pero a sus seguidores poco les importo esas dos cosas y repararon en un detalle extraño. La foto en cuestión:

"¡Es una foto muy rara! Tiene tres piernas", comenzó opinando una choca en la foto que la marca de ropa que vistió a Nicole el domingo compartió en las redes. "Pensé que estaba viendo mal. Creo que sólo el rostro es de Nicole, el resto Photoshop", comentó otra. A partir de allí se armó el debate y muchos aseguraron de que se trató de "una mala edición".

Otros opinaron de que no se trataba de Phtosohop, sino de una pose extraña de Nicole Neumann. "Me parece que no. Porque la pierna del jean que está sobre la cama está muy rígida y con forma 'de pierna humana' jajaja. Es mi punto de vista, puedo equivocarme", acotó un joven al respecto.