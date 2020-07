La angustia de los Parques de atracciones en La Plata y todo el país

Los Parques de atracciones, también llamados casas de juegos para niños, son uno de los sectores más golpeados por la pandemia: no tienen fecha de regreso y, por lo que creen, será uno de los últimos o los últimos rubros en retomar la actividad. Si es que vuelven...

En nuestra ciudad son pocos los locales pero están realmente preocupados. Hay uno en 47 entre 7 y 8, otro en 8 entre 51 y 53 y un nuevo local en calle 12. También en la República de los Niños. Todos están cerrados desde mediados de marzo y no saben cómo hacer para seguir. Idéntido panorama se traslada el resto del país.

"Si no recibimos ayuda vamos a desaparecer", fue la frase de uno de los propietarios, que reconoció estar desesperado por la situación. "Hace cuatro meses que no puedo dormir", confesó.

Manuel Font, titular de Divermanía, fue más a fondo y aseguró que sin ayuda van a desaparecer como sector. "La ATP del gobierno no nos alcanza porque nos paga el 50 por ciento de los sueldos a los empleados pero hay otros muchos gastos fijos que son elevados. Estamos paralizados".

"Hay sectores que reciben la ayuda del Gobierno y no sé si venden poco o mucho, supongo que muy poco, pero al menos están en movimiento. Nosotros no podemos facturar ni un solo centavo", agregó. El sector que los nuclea es la AAPA (Asociación Argentina de Parques y Atracciones).

Además de no poder generar ingresos el principal problema que tienen los dueños de las cadenas nacionales son los gastos de alquiler. Nadie es dueño de las propiedades que por lo general son muy grandes, céntricas y costosas.

"Necesitamos la exención impositiva, o algo así", disparó este empresario que tiene la misma franquicia en otros puntos del país. "Si en Catamarca, donde no hubo casos por meses pudimos reabrir, no me quiero imaginar lo que ocurrirá en acá y en Lomas de Zamora".

"Es desesperanzazdor el futuro, porque cuando se reabra será muy difícil afrontar todas las deudas que se fueron acumulando. El problema recién empieza para no desaparecer, hay locales que ya cerraron. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que hacerlo en Lomas de Zamora", cerró Font que espera que los gobiernos nacional, provincial o municipal los escuchen.