Alcohol, mesas alejadas y paneles acrílicos: así son las escuelas pospandemia en una provincia argentina

Tras el anuncio que el próximo 18 de agosto vuelven a las aulas los alumnos de los últimos años, las instituciones educativas de Santiago del Estero están adaptando sus instalaciones como así también sus contenidos curriculares para el regreso a clases de forma presencial.



Es así que el nuevo escenario incluye sanitizantes en las entradas, dispenser de alcohol en gel, señalización de ubicaciones, bancos más espaciados y cartelerías con información sobre las medidas de prevención y los síntomas del coronavirus.



Una de ellas es la Escuela de Artes y Oficios, que depende de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y su directora, Myriam Luisa Maatouk, en diálogo con Télam remarcó que las instituciones educativas pospandemia será muy distintas a lo que era antes de este virus, por lo cual es "un momento difícil tanto para los docentes como estudiantes".



Por su parte, el coordinador académico de esta escuela, Cristian Fabián Navarro, comentó que se colocaron vidrios protectores en el sector administrativo para la atención al público, como también en todos los ingresos hay una alfombra sanitizante y un dispositivo mecánico que presiona con el pie y sale el alcohol en gel, además hay señalizaciones en todos los espacios para respetar el distanciamiento de 2 metros.



"Con este acondicionamiento, por ejemplo, en un aula que antes estaban 60 o 80 alumnos, ahora solo pueden estar 9 o 12; y el salón de usos múltiples, que tiene una capacidad para 200 personas, ahora podrán ingresar 30", comentó Navarro sobre esta nueva normalidad.



"Vamos a tratar de priorizar los cursos teóricos-prácticos que necesiten de la práctica y se haga un sistema de rotación de alumnos y de profesores para que de ese modo cumplamos con el distanciamiento social, por lo cual las actividades serán en horario matutino y vespertino, teniendo en cuenta la capacidad de las instalaciones", puntualizó Maatouk.



Por su parte en el Instituto de Enseñanza San Jorge, ubicado en la ciudad capital, según comentó a Télam su rectora, Margarita Fantoni, hay cuatro cursos de 5° año del nivel secundario, "lo que implica que vamos a organizar ocho divisiones al momento de comenzar las actividades el 18 de agosto".



"Seguiremos con la enseñanza virtual y a partir del 18 vamos a integrar el trabajo presencial", es así que "de manera simultánea vamos a ir trabajando, por un lado con los alumnos de 1ro a 4to año de forma virtual y con alternancia seguiremos trabajando con los chicos de 5 años", dijo.



Por eso, expresó: "En este momento tan complejo que se está viviendo, tenemos que transmitir seguridad a los alumnos y también a los padres y docentes que son lo que van a concurrir a la institución".



En otro establecimiento del nivel secundario, el Instituto "Laura Vicuña", ya se acondicionó el lugar e incluso se dispuso un espacio para un posible aislamiento en caso de haber algún caso sospechoso, según detalló su rectora, María Roxana Ahumada de Pacheco.



"Hemos empezado con una primera parte que es preparar el predio", dijo Ahumada de Pacheco y remarcó que también se mantuvo una reunión con los ordenanzas, que "son lo que van a tener un protagonismo especial en este regreso, porque son ellos los que se harán cargo de la parte de limpieza e higiene del establecimiento, como también controlar el ingreso de las personas y otra serie de cuidados que se deben tener".



La escuela cuenta con 260 estudiantes, 44 que cursan en la división de 5to año: "La vamos a dividir en tres grupos de 15 alumnos que ocuparán las tres aulas más grandes para cumplir con el distanciamiento", detalló.



"Sabemos que vamos a coexistir con las dos modalidades virtual y presencial y en eso estamos acordando como se continuará; todo esto es nuevo, no tenemos experiencia así que con todos vamos armando este nuevo desafío que se nos presentó en educación", agregó.



Para la docente se inicia un proceso, porque no es la misma escuela que se dejó en marzo: "Nos vamos a encontrar con una nueva institución y para eso nos estamos preparando con profesionalismo y predisposición de los docentes", enfatizó.



Por su parte, las escuelas primarias también se están adaptando de acuerdo "a los contextos sociales de cada una", según indicó a Télam la docente de 7° grado Marcela Gerez, que enseña en el interior provincial, donde no habrá problema de ocupación de las aulas ya que son pocos los chicos del último grado.



"Los chicos están muy entusiasmados por volver porque extrañan, aunque sabemos que las aulas serán distintas", añadió.



Por su parte, la ministra de Educación de Santiago del Estero, Mariela Nassif, en una entrevista con Télam remarcó que por el momento regresarán los alumnos de los últimos años de los diferentes niveles; y pidió a toda la comunidad educativa "extrema responsabilidad para que la educación no se detenga y nuestros niños tengan el derecho de acceder a la educación de calidad".



La funcionaria expresó que el 3 de agosto volverán los docentes santiagueños y "el directivo de la escuela tendrá la facultad de organizar su planta funcional", ya que, en ese sentido, explicó que "tendrá la libertad de organizar grupos de trabajo" para definir qué maestras acudirán al establecimiento en qué días mientras "los alumnos seguirán trabajando de forma virtual o con cartillas".



Por su parte, "el Nivel Inicial no volverá aún", dijo y a la vez sostuvo que habrá ayuda y asistencia para los establecimiento en cuestión de elementos de higiene y salud, y "en eso está nuestro gobernador, Gerardo Zamora, para poder asistir a nuestras escuelas".