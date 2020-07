Guzmán y su participación en la “Logia Gimnasista”

El ministro de economía de la Nación, Martín Guzmán, confeso y fanático hincha del Lobo, participa de una grupo de Whatsapp que tiene todos integrantes hinchas del club y que lleva por nombre la “Logia Gimnasista”.

Según consignó la periodista Nancy Pazos en el portal Infobae, el ministro es miembro activo de La Logia Gimnasista, un grupo de Whatsapp de triperos entre cuyos miembros se destaca también el ex presidente del Banco Central macrista, Federico Sturzenegger.

El grupo es integrado solamente por hinchas del conjunto mens sana donde fanáticos viralizan memes y comparten chistes e imágenes.

Como rito iniciático, le exigieron a Guzmán hablar en público sobre su pasión por Gimnasia. Y fue así que el ministro pasó la prueba en el programa de Marcelo Bonelli el último miércoles.

"Cuando vino a la Argentina pensó que iba a ver a Gimnasia y mire lo que tenemos..." dijo Bonelli en A Dos Voces- ¿Podés creer? No pude ver ni un partido", respondió Guzmán, quien también recordó el encuentro que tuvo con Maradona: "Tuvimos un encuentro con Maradona en Casa Rosada y después seguimos un muy lindo diálogo, pero bueno me quedé con las ganas: me habían invitado a ver Gimnasia contra Vélez pero ese día viajaba al G20, a Arabia Saudita".

Guzmán, de 37 años, es nacido en La Plata, y recibido en la UNLP, viajó a Rhode Island, Estados Unidos, para estudiar en la prestigiosa Universidad Brown, donde se doctoró en Economía en el año 2013.

Desde entonces alternó su vida entre el país del norte, Buenos Aires y La Plata ya que es investigador de la Universidad de Columbia, en Nueva York, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET) y profesor adjunto de la UNLP. Y se le queda algo de tiempo, no deja pasar la oportunidad de ir a ver al Lobo al Bosque.

Con un perfil más técnico que político, se especializó en macroeconomía, deuda soberana y desarrollo económico. Y es discípulo del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, a quien conoció en 2012 y lo llevó a trabajar a la Universidad de Columbia.