Alberto Fernández: "Francamente, no creo en los planes económicos"

Alberto Fernández, Presidente de la Nación, brindó una entrevista al Financial Times de Inglaterra en donde hizo énfasis en la situación económica del país y sobre la oferta a los acreedores. En la misma aseguró que no cree "en los planes económicos", sino "en los objetivos que nos podemos fijar y trabajar para conseguirlos”.

Al ser consultado sobre la deuda, indicó: "Espero que los acreedores entiendan; no vinos aquí a pelearnos con los acreedores, sino a arreglar un problema que no creamos", y enfatizó en que "no podemos dar más".

En relación a la inflación dijo que los temores de los economistas a una espiral inflacionaria "son infundados", mientras que rechazó el riesgo de que debido a la crisis se produzcan saqueos o disturbios sociales como los ocurridos en 2001 y 2002.

Pensando en el futuro cercano, aseguró que en 2021 habrá un rebote a partir de la demanda internacional de los granos argentinos por parte de países como China, después de la gran caída de este año. Agregó que "a la recuperación también contribuirá un programa de estímulos mediante subsidios, obras públicas y construcción privada".

Por otro lado dijo que el colapso de los precious petroleros afectó la capacidad de la formación de hidrocarburos no convencionales “Vaca Muerta” para impulsar la economía, pero que en cambio el país tiene una “Vaca Viva” en el campo, para impulsar la exportación de bienes con valor agregado.

"SOY LA PERSONA MÁS PRAGMÁTICA QUE EXISTE"

Cuando tocó el tema Vicentín, el que volvió a señalar que fue su decisión, indicó: “Soy la persona más pragmático que existe. Si quisiera nacionalizar o expropiar compañías no empezaría por aquellas en bancarrota, sino con las que funcionan bien”.

Este tema también quedó relacionado a su relación con Cristina Kirchner, de la que comentó: “Somos amigos, nos llevamos bien, nos conocemos de mucho tiempo. No somos necesariamente iguales, pero nuestras diferencias no nos dividen. Al contrario, nos dimos cuenta que estar separados facilitó nuestra derrota en 2015”.

El Presidente dijo que “por supuesto” habla con Cristina y escucha sus ideas. “Pero el que toma las decisiones soy yo”, cerró.