“Ya hemos pasado una situación parecida en 2001”

Me genera preocupación, más que nada por lo económico. Obviamente los jugadores que hoy están en un nivel alto en nuestra competencia no van a ser fácil de reemplazar. Pero nosotros ya hemos pasado una situación parecida, y creo que fue más dura todavía, que fue el 2001. Ahí se fueron muchísimos jugadores y la Liga siguió teniendo un nivel aceptable y se volvió a la normalidad en poco tiempo. Siguió siendo una liga competitiva. Y a nivel internacional se pudo competir de buena forma también. Así que no me preocupa mucho eso. Sé que todos los jugadores que se han ido lo hacen porque necesitan estar en movimiento y porque económicamente les puede llegar a servir. Pero también hay que entender que acá hace algunos que ya hace cinco o seis meses que estamos sin competir. Y hasta que empiece la Liga, pueden ser siete meses. Así que es entendible también que quieran estar en movimiento.

Ni hablar de que es una oportunidad para los más jóvenes, para salir e intentar hacerlo bien. Y para los que no se vayan y estén en un buen nivel, afianzarse y subir su compromiso y competencia individual también para aspirar a mejorar día a día. También hay que entender que los jugadores que se fueron a Uruguay a la Metro, pueden llegar a volver a Argentina después. Es todo un proceso. Hay que ver si los jugadores que van a México pueden competir, porque no se sabe bien si la competencia va a arrancar como se decía que iba a arrancar. Son un montón de cosas que hay que analizar y estar tranquilos. Si después los jugadores se van, como pasó en el 2001 y 2002, hasta el 2003, que hubo un éxodo de jugadores al exterior importante, hay que ver si se van tantos jugadores más a jugar en Brasil, Uruguay, Chile, México...si se pueden ir a Europa. Hay que ver cómo se mueve el mercado después. Nosotros tenemos que estar tranquilos. Creo que con el tema de la Liga de Desarrollo ya le dimos minutos a chicos jóvenes que pueden hacer las cosas bien en la Liga y que pueden estar en un buen nivel. Obviamente que hay que darles tiempo necesario a esos jóvenes para que crezcan. Pero tampoco preocuparse demasiado.

Creo que va a ser una liga competitiva. Lo que hay que ver y agudizar bien es el ingenio para ver qué americanos se puede llegar traer, si es que se puede. En todo caso, que sean americanos jóvenes, en su primera salida. Buscar jugadores de nuestra segunda división que tengan el potencial para subir a la Liga y poder hacerlo bien. Hay jugadores que están en Liga Argentina pidiendo pista hace bastante. Y esto le abre una puerta importante a ellos también. Hay que analizar mucho. Ahora queda en mano de los dirigentes y de nosotros, los entrenadores, de analizar bien, de agudizar bien los ingenios para formar los mejores planteles posibles y que la Liga siga en un nivel importante de competitividad.

(*) DT Olímpico de La Banda