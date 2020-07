Bielsa cansa a muchos porque no saben en que “ismo” ponerlo

En el fútbol con más antinomias del mundo, el argentino, el debate fue copado en estos días por un personaje que para muchos es inclasificable: Marcelo Bielsa. El rosarino es el eje sobre el cual giran las charlas. De un lado está él y del otro, un amplio abanico de contrincantes de lo más variopinto. Algo así como un “resto del mundo” contra el Loco. Le pegan cuando gana, cuando empata y, por supuesto, cuando pierde.

Es un personaje no apto para tibios. Sus defensores a ultranza le perdonan todo e incluso le consignan virtudes que él mismo dice no tener. Sus detractores lo hubieran retirado de la actividad después del fracaso en Corea-Japón 2002.

El gran problema de fondo, en un fútbol que sigue empantanado en la anacrónica batalla “bilardismo-menottismo” sin poder salir del falso laberinto casi 40 años después de la pelea entre los dos únicos entrenadores campeones del mundo que tiene el país, es que no saben en qué rincón poner a Bielsa.

Algunos en el “bilardismo” le tiran por la cabeza con el fracaso en el Mundial 2002, pero lo defienden por su contracción al trabajo, su obsesión por no dejar nada librado al azar y su apego por el estudio de los rivales. Desde el “menottismo” le veneran la actitud ofensiva de sus equipos, pero no le perdonan que sea un obsesivo de la táctica. Ojo, también hay futboleros de los dos palos que lo bancan, pero parecen los menos.

Los que ven el fútbol desde la dicotomía Bilardo-Menotti porque no tienen otra herramienta de conocimiento más que esa antigua antinomia, encuentran en Bielsa una piedra en el zapato, porque no cuadra por completo en ninguno de los dos “ismos”, no saben en qué trinchera dialéctica ponerlo, pareciera que molesta a todos por igual.

¿Por qué en buena parte del mundo, a diferencia de nuestro país, es ponderado de manera especial? Porque con defectos -que los tiene y muchos, como todo mortal- y virtudes, es uno de los personajes del mundo del fútbol que menos se dejó contaminar por un ambiente donde abundan los manejos turbios y los negocios reñidos con la ética y la moral. Es una rara avis en el reino de los acomodaticios y los ventajeros. En todos los lugares en los que trabajó fue inflexible en las exigencias e impermeable a los negocios espurios. Hombre de dar portazos cuando le cambian la jugada, en lugar de agachar la cabeza por poderoso que sea el presidente de turno que lo contratase. Bielsa es blanco o negro, nunca gris. Perdió muchos más de lo que ganó. Se quebró mil veces, pero nunca se dobló.