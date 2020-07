Cruce en las redes: Varsky trató de arrogante a un biotecnólogo

El biotecnólogo Ernesto Resnik utilizó sus redes sociales para marcar algunos errores que se vinieron sucediendo en el trato que le están dando el Estado y los infectólogos a la pandemia de Covid 19.

El profesional incluyó como una “autocrítica” de la comunidad científica no haber reconocido ciertas características del virus, como las “incubaciones largas y la gran cantidad de asintomáticos” y no haber “aumentado más rápido la cantidad de test”.

Entre las respuestas que tuvo la publicación en las redes sociales, se destacó el periodista Juan Pablo Varsky, quien lo trató de arrogante.

“Valoro tu autocrítica. Decir me equivoqué es inusual y liberador. Agregaría la arrogancia y el desprecio con el que trataste a la gente que propuso y divulgó alternativas complementarias con el ASPO. Hacer RT y comentario para que tu rebaño insulte, por ejemplo”, publicó.

Y fue el inicio de un cruce que tuvo algunos capítulos más: “Yo no mando a nadie a decir nada, JP, yo digo y hago lo que aprendí, conozco, estudio y pienso, no repito como hiciste esa vez lo que dice un economista sin saber, sin entender y solo con oportunismo político. Si hubieras querido discutir lo hubieses hecho entonces, no ahora. Nunca desprecié a nadie, desprecio sí ideas oportunistas sin fundamento que polucionan la discusión solo buscando un uso político. Cero tolerancia para los que como vos hacen ruido mientras nosotros buscamos soluciones”, respondió tajante Resnik

La respuesta de Varsky no se hizo esperar: “¿En serio creés que la divulgación de ese artículo tuvo una intención política? Si partís de ese lugar, es imposible dialogar. Respeto tu trabajo, tu conocimiento y tu autocrítica. La nota es conceptual. Podés disentir desde el comienzo hasta el final. Pero te la tomaste personal”.

Entre otras cosas el científico publicó que “como desconocíamos aspectos nuevos del virus y la enfermedad que provoca, aplicamos medidas basadas en lo que conocíamos de otros virus respiratorios, y equivocadamente creímos que el virus solo circulaba en humanos por 2-3 semanas”.

Sin embargo, aclaró que “lo importante fue ver y corregir errores y afinar la respuesta. Mucho de lo que se hizo nos hizo ganar tiempo y mejorar contención y tratamientos. Estamos mejor de lo que pudo ser, pero no bien ni todavía muy cerca del final. Pero las vacunas están avanzando”.

En tanto, sobre la respuesta del periodista, comentó: “Hoy (por ayer) hice un hilo sobre lo que no sabíamos ni sabemos del virus y cómo en algunos casos nos llevó a errores. Varsky aprovechó para llamarme soberbio y despreciativo, 3 personas me llamaron cobarde y 2 me llamaron asesino. Mirá si hubiese escrito algo polémico”, escribió.

Mientras que Varsky continuó en la dinámica de la red social interactuando con otros

usuarios: “El tema es el insulto masivo. No de Ernesto. Pero el recurso tuitero activa, con o sin intención, la estrategia de mandarme la manada al linchamiento. Si yo hubiera querido usar los 2 M de seguidores, habría hecho lo mismo”.