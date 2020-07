Berni cargó duramente contra la Justicia: "El delincuente debía estar preso y lo liberaron"

El último prófugo acusado de participar del asalto al herrero Jorge Ríos fue detenido esta tarde en el partido bonaerense de Florencio Varela, por lo que son cuatro los sospechosos presos por ese intento de robo en el que el jubilado mató de dos balazos a uno de los delincuentes, informaron fuentes policiales.

Tras ello, el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, habló desde Quilmes y en rueda de prensa salió con los tapones de punta contra la Justicia. "Debería estar cumpliendo una condena hasta el 2021 y está sindicada como la persona que entró y forcejeó con el jubilado. Pero la verdad, que esa no es la noticia, sino que este delincuente debería estar preso en la cárcel" expresó Berni.

Y agregó de manera contundente: "El mismo juez (en referencia a Leandro Bacigalupo) que lo liberó el 16 de abril, cuando se dio cuenta porque vio la televisión y vio que había liberado a un delincuente peligroso, ahora da la orden de detención nuevamente. Esta es la Justicia que tenemos", criticó.

"Esto es lo que pasa cada vez que detenemos a un delincuente. No solamente lo detenemos sino que la Justicia hace un esfuerzo muy grande para liberarnos y complicarle la vida a todos los ciudadanos. Esto es lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y esto es lo que tenemos que cambiar, se enoje quien se enoje", agregó.

Seguido, Berni se refirió a las excarcelaciones que se materializaron apenas se desató la crisis del coronavirus. "¿Los más de 2.000 presos que liberaron qué se creen que están haciendo? ¿Que están trabajando de repositores en un supermercado? No, están todos robando", se quejó.

"Dentro de poco, a los delincuentes les vamos a tener que pedir disculpas por habernos robado", ironizó.

El nuevo detenido es un joven de 27 años identificado por los investigadores como Claudio "El Enano" Dahmer, quien fue atrapado por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local y quedó a disposición de la justicia.



Fuentes policiales informaron que personal de la DDI de Quilmes detuvo a Dahmer en la localidad de Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela.



El acusado era el último prófugo que faltaba detener por el asalto al jubilado dado que ya habían sido apresados David Ezequiel Córdoba (25), Cristian Chiara (23) y Martín Ariel Salto (27).



Según las fuentes, el fiscal Rivas lo indagará en las próximas horas por su presunta participación en el intento de robo.



El sospechoso tenía antecedentes penales y en abril último salió de un penal bajo libertad condicional por un habeas corpus colectivo que permitió flexibilizar la salida de presos bonaerense por la pandemia del coronavirus.



Por otra parte, el fiscal general Marcelo Dragui evaluaba esta tarde el pedido que verbalmente le hizo ayer el abogado Cid respecto al apartamiento de Rivas de la causa.



Debido a que el letrado no hizo una presentación por escrito, el funcionario judicial dispuso que se labre un acta por secretaría para que quede constancia de la solicitud de la defensa, que consideró que existía por parte del fiscal una "pérdida de objetividad".



"Lo que hizo con el pobre jubilado que casi lo mata en una comisaría el domingo pasado significó haber violado la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Adultos Mayores del 2015, aprobada por Ley del Congreso en 2017", dijo a Télam Cid.



Además, siempre según el abogado, el fiscal Rivas "estuvo cuatro días sin permitir tomar contacto con el expediente, impidiendo ejercer el legítimo derecho de defensa".



El hecho ocurrió el 17 de este mes, cerca de las 5, cuando cinco ladrones ingresaron por tercera vez en la misma noche a robar a la vivienda de Ríos, ubicada Ayolas al 2700, en Quilmes Oeste.



El jubilado fue sorprendido mientras dormía, golpeado e intimidado por los asaltantes con un destornillador, por lo que extrajo una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y les efectuó al menos seis disparos que los hizo huir.



En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve que uno de los ladrones, luego identificado como Moreyra, quedó rezagado del resto de la banda porque estaba herido en un tobillo y trató de huir renguenado hasta que cayó a la vuelta de la esquina.



En los mismos videos se ve que Ríos salió armado de su casa y alcanzó a Moreyra, y lo pateó y revisó.



Si bien en la filmación no se observa a simple vista ningún fogonazo por la mala calidad de la imagen, la fiscalía cree que en ese sitio, a 60 metros de su casa y cuando Moreyra ya no representaba ningún peligro, el jubilado lo remató