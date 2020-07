La vuelta del fútbol: un presidente salió muy duro contra River

En medio de las idas y vueltas en torno a la vuelta del fútbol en la Argentina, el presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, salió con declaraciones muy duras frente a las posiciones adoptadas sobre este tema por River.

Como se recordará, la suspensión del partido entre River y los tucumanos en la primera fecha de la Copa de la Superliga fue el centro de atención al inicio de la pandemia a mediados de marzo. Ahora el presidente del Atlético Tucumán, recordó la situación, disparó al club de Núñez y señaló la contradicción con la posibilidad de jugar la Copa Libertadores en Brasil.

"Entran en contradicciones. Como no hubo muertes, no quiso jugar. Con miles de infectados y muertos, quieren volver al fútbol. No lo entiendes", dijo Leito en declaraciones periodísticas.

Y agregó: "Así como River no apareció entonces, ahora es uno de los que piden volver al entrenamiento. Si se atienen a los criterios que tenían entonces, nos enfrentaremos a contradicciones".