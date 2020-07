¡Música maestro!: el “Cantando” llega para calentar la pantalla con escándalos

El “Bailando” no empezaba. No lo dejaban empezar. No podía empezar. Pasó abril, mayo, junio. Llegó julio. El protocolo para el regreso del programa de baile de Marcelo Tinelli, el envío más esperado por la alicaída grilla de El Trece, no se aprobaba. Y Marce se cansó de esperar: sin “Bailando” a la vista, decidió devolver a la vida el “Cantando por un sueño”, que estrenará su quinta edición esta noche, desde las 22.30, en la pantalla del solcito.

El segmento nació allá a lo lejos y hace tiempo, en 2006, junto al “Bailando”, pero que tras una celebrada primera edición quedó a la sombra del baile y el escándalo, fue suspendido tras su segunda temporada. Volvió para dos ediciones más en 2011, pero ya sin ser parte del show de Tinelli. Es que el escándalo del “Bailando” y sus coreos ultra hot (vale recordar que en aquellas primeras ediciones los bailes eran ultra calientes) encendía la pantalla y el “Cantando”, más orientado al virtuosismo de sus intérpretes, no tardó en disolverse de la pantalla.

El programa se desarrollará bajo un estricto protocolo sanitario, avisaron, y con tribuna virtual, por Zoom: los espectadores podrán anotarse en la web de El Trece

Pero todo vuelve: obligado por una pandemia que no deja a los cuerpos bailar pegados, el “Cantando” llega al rescate, aunque sin Tinelli: el envío será conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández, e incluirá 20 parejas y un jurado integrado por Nacha Guevara, Moria Casán, Karina La Princesita y Pepito Cibrián.

Las 20 parejas que competirán en el certamen y que este año deberán respetar los protocolos para televisión, son Carmen Barbieri con Mariano Zito, Miguel Angel Rodríguez con Lula Rosenthal, Dan Breitman con Florencia Anca, Laura Novoa con Patricio Arellano, Melina Lezcano con Juan Pérsico, Gladys la Bomba Tucumana y su hijo Tyago Griffo, Sofi Morandi y Bruno Coccia, Jey Mammón y Carla del Huerto, Esmeralda Mitre y Nicolás Serraiti, Flor Torrente y Michel Hersch, Lola Latorre y Lucas Spadafora, Lizardo Ponce y Lucía Villar, Facundo Mazzei y Agustina Agazzani, Adabel Guerrero y Leandro Bassano, Flopy Tesouro y Pablo Turturiello, Mariana Brey y Fran Eizaguirre, Karina Jelinek y Cristian Fondan, Brian Lanzellotta y Angela Leiva, Federico Salles con Cande Molfese y Agustín Sierra e Inbal Comedi.

Varios nombres con pasados en la música, varios que prometen sorprender pero, también, varios nombres que prometen escándalos, escándalos que no intentarán atenuar, seguramente, sus dos conductores, De Brito y Laurita, ni sus jurados picantes.

PROMESA DE ESCÁNDALO

De hecho, antes de iniciar, el programa ya tiene sus líos: se bajó Georgina Barbarossa por la presencia de su archinémesis (Moria, que será jurado); Romina Malaspina renunció porque no quería la exposición; y Karina Jelinek bajó a su soñador por no estar a la altura. Y ya comenzó, también, la guerra de declaraciones. Hay que decir que no viene mal un poco de show televisivo para esta larga cuarentena...

“Creo que conflictos con el jurado va a haber todo el tiempo, porque son cuatro figuras como Moria Casán, Pepito Cibrián, Karina La Princesita y Nacha Guevara, con mucho talento, carisma y presencia. Cada uno en su rol son muy distintos los cuatro, pero van a ser contundentes con los participantes, por las charlas que tuve con ellos”, avisó De Brito, y Laurita también dio su punto de vista al respecto: “No todos se van a bancar las devoluciones, eso no va a pasar. Yo no sé si me animo mucho a interceder ante el jurado que tenemos, pero es parte del reality y del show, así como confío que va a haber muchos momentos divinos y de mucha emoción, porque el canto traslada eso”.

Como el “Bailando” no comenzaba, Tinelli decidió resucitar al “Cantando”

Ellos mismos se encargarán de calentar la pantalla. En la previa, De Brito ya le preguntó a Laurita si llega soltera. “Llego soltera, Ángel. Pero eso no quiere decir que voy a mirar a todos los solteros que estén en el certamen, pará”, respondió Laurita, con una sonrisa. De Brito le confesó que vio la lista de concursantes que no tienen pareja, pero no ve a la artista con ninguno de ellos, aunque se entusiasmó: “Mirá si pegamos un romance”.

El Trece necesita más rating y el “Cantando” promete calentar la pantalla con escándalos

“Estamos muy ansiosos, porque esto es ya. La verdad que se gestionó en muy poquito tiempo”, comentó Laurita antes del inicio del envío, y avisó que “hay tanto talento entre los cantantes que van a acompañar a las figuras, mucha gente con ganas de trabajar y con ganas de mostrarse, que fue una elección dura y difícil de tomar, pero realmente ya se conformaron todos los equipos, que son buenísimos”.

“Lo que se da en este Cantando es que la mayoría del elenco canta. Son artistas o tuvieron experiencia en la comedia musical o han cantado”, dijo Ángel, y concordó su compañera: “Los que acompañan son todos profesionales, pero hay muchos famosos que cantan, lo cual va a hacer que el nivel esté bueno”.

La blonda y De Brito adelantaron en la previa, además, algunas de las particularidades del certamen: “Va a tener muchas aristas distintas, desde lo artístico hasta los conflictos personales, las historias de vida, un poco de todo y atención con las reglas de este Cantando 2020 que van a sorprender”, explicó Ángel.