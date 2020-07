Ishii, más complicado: un colaborador reconoce que hablaba de droga y piden su juicio político

El intendente de José C. Paz Mario Ishii está cada vez más comprometido judicial y políticamente por presunto encubrimiento de narcos en su distrito. Luego de que el fin de semana trascendiera el vídeo donde aparece reconociendo que "cubría" a un grupo de municipales que salen "a vender falopa en ambulancias", fue imputado por la Justicia de San Martín y la oposición impulsa una comisión investigadora que lo suspenda preventivamente de su cargo.

Ishii quedó en el centro de la polémica después de que se difundieran esas imágenes, en las que se lo ve hablando con un grupo de trabajadores municipales a quienes le dice: “Cuando se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir. No los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”.

El histórico jefe comunal peronista -lleva 20 años en la intendencia de ese distrito del Conurbano- fue imputado ayer luego de no presentarse a la citación de la Fiscalía de San Martín en la causa abierta de oficio por presunto encubrimiento de actividades vinculadas al narcotráfico.

Y hoy tuvo además un revés político, luego de que el secretario de Seguridad nacional y número 2 de Sabina Frederic, Eduardo Villalba, dijera que se trata de "expresiones graves".

Ishii explicó en declaraciones periodísticas que fue “sacado de contexto” en el video y acusó a Cambiemos de haber "manipulado" las imágenes. Además aseguró que utilizó la palabra “falopa” para referirse a “medicamentos”. “Yo estaba hablando de Rivotril, Alplax, y esas cosas que se utilizan para dormir”, apuntó.

Pero hoy trascendieron declaraciones de uno de sus más estrechos colaboradores, el jefe de Gabinete de su distrito Gastón Yáñez, en las que reconoce que el intendente hablaba de drogas en ese video. “Nadie minimiza nada y falopa, sí, es droga”, expresó el funcionario del gabinete paceño. “No teníamos elementos suficientes. Él no lo sabe, no tiene pruebas suficientes. Él no los está acusando públicamente, él está en una discusión salarial tratando que vuelva a funcionar el servicio de ambulancias”, justificó Yáñez.

En ese marco, desde la oposición bonaerense redoblaron el planteo para que se abra una comisión investigadora en el marco del Concejo Deliberante de José C. Paz que analice la conducta del jefe comunal y avance hacia una posible suspensión preventiva.

La mesa directiva de la Coalición Cívica-Ari de la provincia de Buenos Aires, que preside el senador Andrés De Leo, respaldó ese proyecto presentado en el Concejo Deliberante de José C. Paz que busca suspender preventivamente a Ishii.

A su vez, la concejala Gina Chavero propuso la creación de una comisión investigadora que evalúe la conducta del mandatario municipal en base a los términos de los artículos 249° y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y en el artículo 1° de la Ley 25.188 de la Ética en el ejercicio de la función pública.

Para la Coalición Cívica, independientemente de la responsabilidad penal que pueda corresponderle a Ishii, que deberán resolverse en la Justicia, “los hechos revisten tal gravedad institucional” que ameritan una suspensión preventiva.