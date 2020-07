Reforma judicial: desde la oposición comenzaron a expresar su rechazo a la comisión de asesores

El avance del Gobierno nacional en la definición del proyecto de reforma judicial que tiene previsto enviar esta semana al Senado, iniciativa que contempla una reestructuración profunda del fuero federal, entre otros puntos para establecer cambios de fondo en la Justicia, ya generó comentarios y reparos desde la oposición, que cuestiona principalmente la composición de la comisión de asesores además de lo que creen es el espíritu de la iniciativa.

Según se supo, ese comité estará compuesto por el abogado de la vicepresidenta Cristina Kichner, Carlos Beraldi, Inés Weinberg, titular del Superior Tribunal de Justicia porteño y ex candidata a la Procuración General de la Nación, Andrés Gil Domínguez (abogado constitucionalista), el ex camarista y ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian, Hilda Kogan, ministra de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Omar Palermo, juez de la Corte de Mendoza, el especialista en Derecho Penal Enrique Bacigalupo, el constitucionalista Gustavo Ferreyra, la experta en Derecho de Familia Marisa Herrera y Claudia Sbdar y María del Carmen Battaini, juezas de las Cortes de Tucumán y Tierra del Fuego.

"No nos vamos a prestar a ningún tipo de acuerdo para facilitar la ampliación del número de la Corte, ninguno", tuiteó Elisa Carrió en las últimas horas, dejando en claro cuál será la postura de los legisladores de su espacio cuando llegue el momento de la discusión en el Congreso.

El que también se expresó con críticas fue el titular de la UCR, Ricardo Cornejo, quien ya había hecho pública su preocupación "porque viene de un Gobierno que tiene un interés decidido en influir en la Justicia, en particular en las causas de corrupción. Hay un afán notable en frenar causas como Hotesur o Cuadernos".

"Si viene de ellos, es para sospechar", agregó el mendocino.

De igual manera, en el PRO hizo ruido el ofrecimiento a Weinberg, a quien Mauricio Macri había propuesto como Procuradora General de la Nación. Desde ese espacio se espera que hubiera un rechazo a la propuesta que consideran como una forma de darle mayor legitimidad a la conformación de la comisión.

Incluso, desde hicieron trascender que la conversación que el propio presidente Alberto Fernández mantuvo con Weinberg se desarrolló en un tono "cálido y amable" y en la que el mandatario le ratificó el ofrecimiento.

La propuesta, que llegaría al Senado mañana miércoles, incluiría esa nómina de juristas que se encargará de estudiar las modificaciones estructurales y normativas para los tribunales.