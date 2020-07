Nuevo operativo por la mega usurpación en Los Hornos y alerta por otra toma en City Bell

El drama de las usurpaciones a lo ancho del Partido de La Plata sumó hoy un nuevo capítulo con un operativo policial en los terrenos de la mega toma de Los Hornos, que llevó algo de alivió a los vecinos tras meses de permanente ingreso ilegal de personas, y un nuevo alerta por avance de tomas en la zona del Parque Ecológico en la localidad de City Bell.

Fuentes oficiales y vecinos de Los Hornos coincidieron hoy en informar sobre procedimientos policiales en torno a las tierras usurpadas en el radio de 141 a 143 y de 76 a 79, donde los efectivos avanzaron con el desarmado de precarias divisiones de parcelas que los ocupantes realizaron con intenciones de afincarse en el lugar.

Según se informó, la medida fue bienvenida en la zona, ya que se trata de tierras que tienen propietarios privados. No obstante los vecinos se mostraron preocupados por la posibilidad de que los usurpadores retornen al lugar para volver a instalarse.

"Hasta hace un rato seguían trabajando en delimitar los lotes. Y antes de que vinieran la policía desaparecieron todos", observaron esta mañana los frentistas de ese sector de Los Hornos.

El tema es motivo de precocupación en Los Hornos, ya que se trata de la usurpación de tierras más grande de la Provincia de Buenos Aires. Además cobró más indignación el último fin de semana cuando se constató la ocupación de lotes que tienen dueños particulares. Como se sabe, la megatoma comenzó sobre terrenos que corresponden a Nación, pero los vecinos ven con indignación acumulada que poco a poco la toma se va extendiendo, por lo que recibieron con buenos ojos los operativos llevados a cabo este martes.

En tanto, en City Bell, donde desde hace dos semanas se viven episodios de violencia en torno a la toma en El Rincón, los vecinos hicieron sonar nuevamente el alerta peor por el avance de una toma en la zona del Parque Ecológico, a la altura de la calle 450, en descampados de Camino Centenario del lado del carril a Villa Elisa.

"Ya hay varias casillas instaladas y notamos que hay cada vez más. No sabemos si son tierras fiscales o privadas. Pero es una zona en la que está el proyecto de construir un acceso a la Autopista", comentaron desde el sector.

"Hicimos los planteos en la delegación y con la policía. En fiscalía están al tanto. Pero si la Justicia no hace nada, desde acá mucho no se puede hacer. Y es necesario que hagan algo para evitar que sigan creciendo las usurpaciones", subrayaron.

En tanto, también advirtieron por un intento de toma de un terreno particular cerca de la esquina de 450 y 12c. El propietario de las tierras sostuvo que "me robaron la mitad del alambrado que instalé hace un mes, quisieron meterse pero no pudieron".

Tal como lo informó hoy EL DIA en su edición impresa, el panorama en El Rincón en las últimas semanas es de casas quemadas, vecinos golpeados, amenazas de muerte, terrenos fiscales y prácticamente nada documentado, y como telón fondo, el miedo de los vecinos, que se potencia cuando cae la noche.

Por ahora cuentan sólo con un patrullero policial que custodia el corredor de 141 de 439 a 443, el escenario más caliente del barrio que es el límite entre City Bell y Villa Elisa.

Según distintas fuentes consultadas, la batalla que ya ha dejado de ser silenciosa está entre un grupo denominado “Los Misioneros” y vecinos paraguayos y bolivianos. Sobre la calle 141 los inmigrantes desde hace varios años construyeron viviendas de distinto porte, pero no tienen forma de documentar lo que levantaron sobre tierras donde años atrás cruzaban vías del ferrocarril.

El antecedente de violencia más recientes ocurrió anoche cuando una de las familias paraguayas recibió un violento ataque: le quemaron el alambrado del frente de la casa, y apedrearon ventanas y puertas de la vivienda. Luego los amenazaron de muerte y les exigieron que dejaran la casa a ellos y a la mayoría de los vecinos de la zona de 141 entre 440 y 443.