Violenta escalada de usurpaciones con incendios, golpes y amenazas

Casas quemadas, vecinos golpeados, amenazas de muerte, terrenos fiscales y prácticamente nada documentado. El cóctel de la violenta disputa que se desató en los últimos días en el barrio El Rincón, donde predomina el miedo entre los vecinos, que se potencia cuando cae la noche. Por ahora cuentan sólo con un patrullero policial que custodia el corredor de 141 de 439 a 443, el escenario más caliente del barrio que es el límite entre City Bell y Villa Elisa.

Según distintas fuentes consultadas, la batalla que ya ha dejado de ser silenciosa está entre un grupo denominado “Los Misioneros” y vecinos paraguayos y bolivianos. Sobre la calle 141 los inmigrantes desde hace varios años construyeron viviendas de distinto porte, pero no tienen forma de documentar lo que levantaron sobre tierras donde años atrás cruzaban vías del ferrocarril.

En la noche del lunes, una de las familias paraguayas recibió un violento ataque: le quemaron el alambrado del frente de la casa, y apedrearon ventanas y puertas de la vivienda. Luego los amenazaron de muerte y les exigieron que dejaran la casa a ellos y a la mayoría de los vecinos de la zona de 141 entre 440 y 443.

Andrea O., contó anoche que “un grupo de los Misioneros atacaron la casa de mi padre. Intentaron ocuparla, empezaron a incendiarla, la atacaron con piedras y botellas, rompieron vidrios, mosquiteros. Hubo vecinos que nos ayudaron. Hubo cruces de golpes y a un tío mío le pegaron un palazo en la cabeza. Buscan tomar terrenos y después los ofrecen por distintas vías”.

El sábado último, un vecino boliviano fue golpeado hasta quebrarle la mandíbula. Y lo acusaron ante la policía de ser un presunto violador. Cuando el vecino fue a la comisaría a plantear la situación y deslindarse de esos cargos, regresó a 141 y 442 y se encontró con una toma en su vivienda y lote lindero. Al parecer, quienes lo agredieron sabían que la vivienda está sobre terrenos fiscales.

En ambos casos apuntan los vecinos contra “Los Misioneros”, un grupo de familias que al parecer tienen a los lugareños a maltraer. Ayer, mientras un equipo de eldia.com realizaba una nota en vivo con la familia atacada en la noche del lunes, un motociclista merodeó a los ocupantes, aceleró la moto en la que se movilizaba y sumó más temor.

Con respecto al caso que ocurrió el fin de semana en 141 y 442, desde la Subsecretaría de Tierras, Hábitat y Vivienda se informó que se mantiene un trabajo mancomunado con diversas áreas locales para prevenir nuevos episodios de este tipo.

La disputa entre dos bandos viene desde 2015 y se acrecentó con más tomas de tierras

“Desde el Municipio se realizó el procedimiento judicial que corresponde en estos casos”, explicaron voceros de la Comuna, al tiempo que remarcaron que “mientras la Justicia avanza en el caso, las autoridades locales mantienen permanente comunicación con los vecinos de la zona”.

Sin embargo, un amplio sector de los vecinos opina otra cosa. Una mujer que habló con este diario dijo que “cuando ocurrió el intento de toma de tierras de City Bell, en la calle 446, vinieron todos: funcionarios judiciales, municipales, personal policial, máquinas, movieron cielo y tierra, literalmente, para sacarlos de la zona, se enfrentaron a los tiros y hasta sacaron un paso provisorio para evitar que vuelva a ocurrir. ¿Por qué no toman las mismas medidas? Acá hay un grupo de gente que está haciendo lo que quiere, quema casas, golpea a la gente, y no aparece ningún funcionario. Cuando fueron a realizar la denuncia a la comisaría de la zona le pusieron en los papeles lesiones leves, increíblemente. Aunque se trate de presuntos terrenos fiscales, quienes fueron atacados el fin de semana pasado viven hace más de 20 años en la zona y no molestan a nadie. Trabajan”.

Desde el sábado a la noche no hay derecho al descanso en el barrio El Rincón. “Se escuchan detonaciones, fuertes discusiones y nadie le pone un límite a la gente que hostiga al barrio”, describió una vecina que habló con este diario.

El problema de las usurpaciones y la violencia crece con el correr de las horas. Ayer hubo una reunión vecinal en El Rincón para analizar la situación planteada y establecer los pasos a seguir. Por lo pronto, anoche se vio un patrullero para controlar toda la zona de conflicto.

Cuatro detenidos

En tanto, fuentes policiales indicaron que anteanoche cuatro hombres fueron detenidos en El Rincón vinculados a estos sucesos. El parte indicó que la disputa “por tomas de terrenos viene desde el año 2015 según refieren y se acrecentó en estos últimos días, con amenazas y lesionados de los dos bandos”. Uno de ellos, de 27 años, tenía una herida cortante en el cuero cabelludo y en la pierna derecha, producto de la pelea, “mientras que el resto posee solo golpes”, aclaró el reporte.

UN rebrote que no se detiene

Las usurpaciones son un grave flagelo de la periferia platense. Anoche funcionarios municipales reconocieron que “en los últimos seis meses ha habido entre 18 y 20 tomas” y resaltaron que “son tomas que tienen sentido vinculado al negocio”.

Como publicó este diario, ya se consolidaron en la zona oeste del Gran La Plata. Semanas atrás, en City Bell, a pocas cuadras de El Rincón, hubo enfrentamientos a los tiros entre ocupantes y la policía para evitar la consolidación de la usurpación.

La violencia en las usurpaciones se suma a un comportamiento prácticamente mafioso en la ocupación de las tierras: primero las ocupan, luego las dividen, se reparten los lotes y los ofrecen por las redes sociales, entre 20.000 y 80.000 mil pesos.