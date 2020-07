Preocupación por la salud de Silvia Süller: "La afección es del corazón"

La mediática Silvia Süller contó en las redes sociales que tuvo que ser internada tras sufrir un nuevo problema cardíaco, algo que generó preocupación.

“Internada en el día de ayer (por el lunes). Ya les contaré, ahora no puedo hablar. Los quiero. La afección es del corazón y se llama ‘síndrome de corazón roto’. Es totalmente emocional, como me pasó en 2018, ¿recuerdan? Un infarto que puede llevar hasta la muerte”, escribió en su cuenta personal de Instagram.

Según se supo, debió ser internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi de la Capital Federal por un fuerte dolor en el pecho. Luego de varias horas en observación, Süller usó agradeció las muestras de cariño. “Gracias amores por tantos mensajes de cariño y fuerzas que me mandan. Soy fuerte, sí, y no los voy a dejar”, indicó.

Horas más tarde utilizó nuevamente las redes para contar que había recibido el alta: “Ya estoy en casa recuperándome. El subconsciente me mata, me traiciona y me lleva siempre al pasado pero ya superé dos, la tercera es la vencida, dicen, así que la semana que viene empiezo con una psicóloga. ¡Pensé que podría sola algún día pero veo no! Los quiero”.

Vale remarcar que no es la primera vez que sufre un afección cardíaca: en 2018 padeció un infarto agudo de miocardio y debió ser operada por la colocación de un stent.