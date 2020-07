Tevez, enojado, salió aclarar lo que sucedió en su campo de Maipú

Fue un día muy movido para Carlos Tevez ya que en una foto que rápidamente se viralizó se lo ve, en su campo de Maipú, junto a un grupo de personas sin distanciamiento social ni tapabocas.

La imagen, en la que se detectan varios menores provocó una catarata de críticas por haberse tomado en medio de las restricciones existentes por la pandemia de coronavirus.

Hace pocas horas, el Apache salió a aclarar y señaló: "No es verdad lo que se dice y no me gusta que se inventen esta clase de noticias. Ya pasé la primera en Tandil y no dije nada, pero ahora sí hablo. Seguramente va a haber un juez investigando lo que se dijo, que jugamos un picado en mi casa. Que lo demuestren porque no es verdad".

El futbolista boquense también aclaró que "Cuando yo vengo acá a mi campo en Maipú se revoluciona todo. Como hago la cuarentena acá y la gente lo sabe, se me meten por todos lados. El domingo estábamos con mi familia, comiendo en el quincho, y entran unos vecinos con niños para sacarse una foto conmigo. Se me acercan y como había niños, entonces acepté, fueron unos segundos. Después, ellos se fueron para su campo y yo me quedé en el mío. Estaba en mi casa por eso no tengo tapaboca ni nada. Me enoja porque estaban en mi propiedad, pero al haber chicos uno acepta. Es mentira que jugué un picado con ellos", agregó.