Tiene síntomas, llamó al 148 y reclama que no le hacen el hisopado

Los especialistas en salud hacen hincapié a la hora de detectar casos positivos de coronavirus en los síntomas que padecen las personas, a modo de un primer autodiagnóstico.

Una jubilada que vive en Arturo Seguí denuncia que hace tres días que espera a que le realicen el hisopado en su domicilio. "Yo tengo 73 años, el martes pasado me descompuse y además tuve fiebre con dolor de garganta".

"Primero llamé como indican al 148, ahí me dijeron que llame al 103 a emergencias. Luego me dijeron que me comunique al 147 con la opción 1 especial de COVID-19 del Municipio donde me atendieron muy amablemente y me dijeron que me iban a llamar del Ministerio de Salud", contó la mujer.

Su relato continuó con que "al día siguiente -miércoles- me llamaron desde Salud de la Provincia donde me consultaron los detalles de mis síntomas y me dijeron que desde la Municipalidad me realizarían en hisopado".

"Ayer no tuve novedades y hoy sigo con síntomas, como dolores de garganta", se quejó la mujer aún más preocupada.