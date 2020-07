Maradona con los tapones de punta contra sus hijas: "Estaba muerto, ¿no?"

Diego Armando Maradona grabó un nuevo video en el que apunta hacia sus hijas, Dalma y Gianinna, quienes pensaban recurrir a la justicia para tratar una supuesta adicción al alcohol de su padre.

“Estaba muerto, ¿no? ¿Y ahora, qué dicen? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a inventar ahora? Están haciendo todo por plata. Y por plata no se compra el corazón de nadie”, expresó el Diez.

"Maradonianos, los adoro, los quiero. Síganme que yo no los voy a defraduar. No les fallé nunca. En esto, tampoco. Aunque me quieran bastardear, me quieran decir lo que quieran decir. Yo tengo a la gente que quiero alrededor mío, la gente que me hace bien", agregó, defendiendo a su círculo íntimo.