En un mes repelió tres cuentos del tío: "casi perdemos los ahorros de toda la vida"

Después de varios llamados, un vecino que reside en la zona de Plaza Olazábal accedió a dialogar con eldia.com para hablar sobre los tres intentos de robo que sufrió en la última semana y en los que se aplicó la modalidad que en la jerga urbana se conoce como "cuento del tío".

El estado de alerta en el que se encuentra el vecino para evitar ser estafado quedó reflejado en los intentos que realizó este diario para poder hablar con él. "Me llamaron varias veces del 4250101, (el teléfono de este diario), pero como no conocía el número no atendí" indicó el frentista que tenía agendado a EL DIA con su número de WhatsApp, 2214779896.

Recién después de mantener una charla mediante la aplicación se mensajería instantánea, el frentista de 92 años que se encuentra cumpliendo a rajatabla la cuarentena junto a su esposa accedió a atender el llamado y habló sobre los momentos de zozobra, nerviosismo y preocupación que vivió.

Según contó el primer llamado fue terrible porque estuvieron a un paso de ser engañados. Su mujer fue la más perjudicada porque sufrió mucho cuando una falsa nieta le advirtió que su padre se encontraba secuestrado.

"Le pidieron dinero. Una mujer fue. Le dijo a mi señora 'Soy yo abuela' y mi señora cayó. Menos mal que yo estaba con ella y que se me ocurrió pensar que podía llegar a ser una mentira. Mi mujer tenía mucho miedo y cuando estaba encarando para el lugar en el que se encuentran los ahorros le dije 'preguntale cómo se llama'. Ahí cortaron. Después llamamos a mi hijo y nos confirmó que estaba bien" relató sobre el primer episodio.

En tanto, al referirse al segundo intento de estafa, el vecino contó que todo tuvo lugar en la puerta de su casa. "Un tipo tocó el timbre y mi señora atendió. El hombre le dijo 'Señora venimos a entregarle la encomienda'. Mi señora le explicó que estaba equivocado ya que no habíamos pedido nada. Al principio pensamos que era un error pero ante la insistencia nos dimos cuenta de que estaban intentando entrar".

Detalló al respecto que "si bien se dieron cuenta rápidamente del artilugio que intentaban emplear vivieron momentos de nerviosismo ya que estaban en la puerta de su casa".

Finalmente, hace dos días, volvieron a recibir un llamado de un hombre que aseguraba ser su hijo. "'Hola papá', me dijeron. Yo noté enseguida que otra vez me estaban intentando estafar. Esta vez le seguí el juego. Le dije que tenía rara la voz y me dijo "estoy medio enfermo'. Fue ahí cuando le dije 'por qué no hace algo productivo muchacho en vez de andar robando' y me cortaron".

El vecino se comunicó con este diario para hacer pública su preocupación ya que supone que al haber recibido tantos llamados de delincuentes es posible que otros vecinos puedan sufrir el mismo problema. "Puede resultar útil para otros vecinos" sostuvo el vecino.