Compró una mesa, lo "colgaron" con la entrega e improvisó una de cartón

La modalidad de compras por internet es una tendencia que se incentivó a partir de las restricciones y protocolos decretados durante la pandemia. Al mismo tiempo, creció la cantidad de reclamos por parte de los clientes. La mayoría está vinculado a la entrega de los productos.

Por ejemplo, el caso de Bernardo Iaconis, un joven platense que a principios de mes realizó una compra virtual en Sodimac y lo "clavaron" con la entrega. El diálogo con EL DIA, la víctima contó lo sucedido. "Compré por internet el 8 de julio y me dieron entrega para el viernes 17 de julio. No solo que nunca me llegó sino que también me tienen a las vueltas en el reclamo y hasta mintieron en el registro".

El joven agregó que "hay casos peores, de gente que estuvo tres meses o gente que sigue esperando (están en Facebook o instagram comentando las publicaciones que hace Sodimac). Lo cierto es que esto es una estafa. Venden cosas que no tienen, mienten con la fecha de entrega para que los usuarios compren. Si fueran transparentes no hubiera gastado miles de pesos", denunció.

Y dio más detalles: "Si hubieran sido honestos con la fecha de entrega no lo compraba. Usan como anzuelo las fechas de entrega. Son desleales, no atienden por ningún lado, no reciben llamadas, si te contestan es con cosas dilatorias para nunca entregar".

"Me reprocesaron la compra y me mandaron un mail donde hacen de cuenta que se los compré el viernes pasado (esto es una estafa... quizás quieren hacer de cuenta que yo no llevo mucho tiempo esperando la mesa). Smos miles así según instagram y Facebook. Se llenaron de guita vendiendo cosas que no tienen (siento como si me hubieran tomado prestado mi plata)", dijo indignado.

A modo de "broma" y para tomar con un poco de humor la situación, Bernardo fabricó su propia mesa ratona con cartones y mandó la foto para graficar la espera.