Gollan, sobre las críticas de Pichetto: “Es de una ignorancia supina”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, salió a responderle ayer al dirigente de Juntos por el Cambio y miembro de la Auditoría General de la Nación, Miguel Pichetto, quien en la víspera lo había llamado “el doctor muerte, que anuncia el colapso”.

“Pichetto no entiende nada de sanitarismo, que se dedique a la abogacía”, contraatacó el funcionario provincial en declaraciones radiales, y argumentó: “Aumentamos un 140 por ciento la disponibilidad de camas, por eso no estamos superados. Se hizo un esfuerzo que Pichetto ni conoce”.

Para el titular de la cartera sanitaria, “Pichetto admira lo que dicen Jair Bolsonaro y Donald Trump. Dice que el virus haga lo que tenga que hacer y no paremos la economía. Segundo desconocimiento de Pichetto. Las economías se caen por la pandemia, no por la cuarentena”.

Las críticas del ex compañero de fórmula de Mauricio Macri en las últimas elecciones presidenciales apuntaban directamente a las advertencias del funcionario de Axel Kicillof sobre un eventual colapso del sistema sanitario ante el avance del coronavirus. “Lo estaba escuchando al doctor Gollan, anticipándonos la muerte y el colapso. En ese clima es muy poco posible poner en marcha el proceso económico. Sigue imperando el miedo y la total desesperanza para los argentinos”, había cuestionado Pichetto.

Ayer, Gollan insistió en que “en este momento hay una saturación en el sector privado” en cuanto a las camas de terapia intensiva, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el Conurbano, por lo que pidió “no relajarse”. En ese sentido, alertó, “los peligros del coronavirus todavía están vigentes”, y que si bien “en el sector público estamos un poco más tranquilos no es para tirar manteca al techo”.

Ante eso, defendió la estrategia sanitaria encarada para contener el virus: “De lo que se trata es de evitar muertes, porque la economía cae igual”, mientras avisó que “la cuarentena sigue, la vamos modulando, pero no se termina hasta que todos los argentinos volvamos a una situación de movilidad previa a la pandemia, y para eso falta mucho. La gran esperanza está puesta en la vacuna”. Y volvió a cargar contra Pichetto: “Él desconoce todo esto, es de un ignorancia supina lo que plantea, pero no me sorprende viniendo de él”.