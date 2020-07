Maradona: “Estaba muerto, ¿no? ¿Qué van a decir ahora? Están haciendo todo por plata”

“Estaba muerto, ¿no? ¿Y ahora, qué dicen? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir ahora? Que están haciendo todo por plata. Y por plata no se compra el corazón de nadie”. Las palabras son de Diego Maradona, mirando fijo a cámara, en un nuevo video que grabó en contestación a sus hijas, quienes pidieron ante un juez intervenga por su supuesta adicción al alcohol.

Además de los fuertes conceptos vertidos en el material, llama la atención el estado de agitación en el que se encuentra el actual DT de Gimnasia, a quien le cuesta respirar. Desde su entorno, aseguraron que se debía a que lo grabó apenas terminó de entrenar.

“Maradonianos, los adoro. Los quiero muchísimo. Síganme que no les voy a fallar. No les fallé nunca. Esta tampoco. Aunque me quieran bastardear. Aunque me quieran decir lo que me quieran decir”, agrega en el video y lleva tranquilidad a sus fans: “Yo tengo la gente de alrededor mío, la gente que yo quiero, la gente que realmente me hace bien. Tranquilos”.

También ayer se conoció un audio en el que, sin nombrarla, se refiere a su hija Gianinna: “Escúchenme, córtenla con eso de que estoy borracho. Mi propia hija me lo viene a decir. Yo a mi hija la llevé desmayada con 15 añitos a la casa. Esto es la verdad, me duele, pero no le voy a aflojar”.

Y aprovechó para tirarle un dardo a Claudia: “Creen que apurándome a mí me van a hacer caer todo lo que me robó la madre. No se enganchen, chicas, no se enganchen”.

Tras escuchar las contestaciones de su padre, Gianinna manifestó: “Sigo eligiendo preservarlo porque soy de las que sostienen, las que resisten el archivo, las que hacen lo que dicen... Quienes me conocen saben de mi relación con él, de las veces que cumplí un rol que no me correspondía. Yo sé quién y cómo soy”.

En las últimas horas, se conocieron imágenes en donde se lo ve a Maradona en buen estado, jugando al fútbol tenis. Ayer trascendió que habría bajado 5 kilos y que se encuentra realizando una estricta dieta por la que canceló totalmente la ingesta de alcohol. Sin embargo, Leopoldo Luque, el neurocirujano que atiende al Diez, contó otra versión: “Él, por momentos, tiene excesos con el alcohol y por momentos no. Este parate, esta cuarentena, estos problemas familiares son terribles para él”.