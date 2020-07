“Bake Off”: entre escándalos, termina el reality que se convirtió en pasión de multitudes

Ya era el gran éxito televisivo de la pandemia, con más de 14 puntos de rating y un furioso seguimiento en las redes sociales, y entonces estalló el escándalo: “Bake Off” cerrará su segunda temporada mañana en Telefé en medio de denuncias de fraude, revelaciones de denuncias por homicidio y estafas, ganadores de fases filtrados, acusaciones de ser una cueva K diseñada para sacarle rating a Lanata y todo tipo de versiones que hacen que, más que dulce, el final del reality pastelero asome bien picante. E imperdible.

Y pensar que Telefé postergó su emisión: el programa se grabó en 2019 y estaba listo para debutar en agosto, pero cuando Marley terminó su ciclo “Por el mundo” y todos esperaban el desembarco de la segunda temporada del envío culinario (la primera tuvo lugar en 2018), Telefé decidió estrenar otra ficción turca más, “Pequeña Victoria”, y terminó postergando la emisión hasta este año.

Pero tras su propia cuarentena, y al calor de este aislamiento que nos afecta a todos, y, sobre todo, de las redes sociales, el programa fue construyendo semana a semana una audiencia fiel hasta convertirse en la única producción nacional en el podio de los programas de tevé abierta con más rating. En domingos donde se emitían “Morfi” y Mirtha, donde Alberto Fernández hablaba por televisión y pasaban viejos clásicos en los canales de aire, la única tendencia argentina en las redes era “Bake Off”.

Un suceso que para el cocinero francés y jurado Christophe Krywonis se debe a “la histórica nobleza que tiene el hecho de cocinar”.

“El programa es excelente, bien hecho, con participantes que saben y se la juegan a fondo en una competencia con dignidad, sin golpes sucios, había advertido Christophe, claro, antes de que el escándalo se desatara.

Mientras en el mundo real las noticias oscilan entre números de infectados de Covid-19, muertes, extensiones de cuarentena, cifras económicas en rojo y estallidos sociales, cada domingo a las 22.30 el drone que muestra una inmensa carpa blanca en un campo verde de algún rincón de la Provincia de Buenos Aires con los puestos de cocina dentro, se impone como un bálsamo en la pantalla.

“El fenómeno ‘Bake Off’ ayudó bastante a la gente a distraerse en cuarentena, a abstraerse un poco de las noticias”, dijo Damián Betular, jurado junto a Christophe y Pamela Villar del envío.

Ese bálsamo cosechó emisiones con 14 puntos de rating promedio y más del 50% del share, provocando que Lanata acuse al envío de estar diseñado por el kirchnerismo para quitarle rating.

En Twitter el envío suele ser tendencia los domingos a la noche, cuando los usuarios de esa red poco benévola se hacen festines con preparaciones malogradas de algún participante que redundan en cataratas de memes, comentarios ingeniosos y posiciones a favor o en contra de algún pastelero o pastelera.

Y es desde esa red desde la que señalaron que una de los dos finalistas que irá mañana por los 600 mil pesos, Samanta, tenía en realidad una amplia experiencia laboral como pastelera profesional, algo que va en contra de las reglas del programa, dedicado exclusivamente a pasteleros amateurs.

La red social destapó que Samanta trabajó en el restaurante Café San Juan e incluso hizo una torta rogel para un ciclo de C5N, “Tarde Xtra”, años atrás: fue el tema de conversación durante los últimos dos domingos en las redes porque, para colmo, Samanta siguió avanzando fases hasta alcanzar la final que se verá mañana.

Y encima, hay algunos indicios de que sería la ganadora (recordemos: el programa ya está grabado): hace algunas semanas Samanta mostró los arreglos que había hecho en su cocina, y muchos dieron por sentado que los había financiado con los 600 mil pesos de premio que había obtenido en el programa. Y, para sumar pistas, Damián, el otro finalista, se mostró particularmente molesto al enterarse de que Samanta (que además fue acusada por su concuñado de “estafa” y se conoció que fue denunciada por homicidio culposo, por un accidente de tránsito) no era amateur: “Emo sido enga niado” (sic), tuiteó, ¿despechado tras la derrota?

Es tanta la bronca popular que hay contra Samanta que, trascendió, la popular participante no puede ni salir a la calle. “Ella está encerrada. El novio le maneja las redes sociales, su cuenta de Instagram. No puede hacer vivos. Vive en San Telmo, y más allá de la cuarentena, no puede salir porque si va al mercado, camina una cuadra, o sale a pasear al perro, la putean en la calle. Directamente. Samachanta, Samatrucha y Sachanta. Todos los hashtags que le han armado. Un horror, pobre piba”, contaron ayer en “Intrusos”.

Desde Turner, la productora del ciclo, intentaron llevar tranquilidad a los televidentes mediante un comunicado informando que se iba a investigar la situación, y, según trascendió, tendría una carta guardada para utilizar en el caso de que se compruebe que Samanta mintió en la declaración jurada que firmó antes de empezar.

Leo Arias, de “Crónica HD”, se animó a decir que “ya está descalificada”, sin embargo, esto recién se conocerá mañana en lo que será, al parecer, uno de los sucesos del año en materia de rating.