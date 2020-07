En España, el VAR volvió a jugar para Real Madrid, que ganó y se aferró a lo más alto

En medio de reclamos, por la decisión del árbitro de ignorar una falta dentro del área que pudo haber significado la igualdad, Real Madrid venció 1-0 como visitante al Athletic Bilbao y afianzó su liderazgo en La Liga de España, al tomar una distancia de siete puntos respecto del escolta Barcelona.

Con un gol de penal de Sergio Ramos, a los 28 minutos del segundo tiempo, luego de la consulta al sistema del VAR, el equipo de Zinedine Zidane volvió a ganar por la mínima diferencia y amplio una ventaja que lo perfila como gran candidato al título cuando restan otras cuatro fechas.

En un partido muy parejo, que recién en la segunda parte pudo volcar a su favor, el conjunto Merengue encadenó su séptima victoria consecutiva y sigue con puntaje ideal desde que se retomó la temporada luego del receso por la pandemia de coronavirus.

El delantero francés Karim Benzema y los laterales Marcelo y Dani Carbajal fueron figuras en el equipo blanco, que también tuvo en su arquero belga Thibaut Curtois otra pieza clave para mantener el cero.

A los 25 minutos del segundo tiempo una proyección del lateral brasileño Marcelo terminó con la infracción del jugador Dani García y tras la consulta al VAR, el árbitro José Luis González sancionó el penal que le permitió al líder llegar a la victoria.

Se observaron aplausos cargados de ironía de los jugadores del Bilbao para con el juez central tras la ejecución de Sergio Ramos, aunque la mayor polémica del encuentro, con reclamos que se multiplicaron, se produjo pocos minutos después, cuando el propio Ramos pisó dentro del área a Raúl García, en acción que el árbitro ignoró igual

Al término del encuentro, Zinedine Zidane rechazó que su equipo lidere la Liga española favorecido por los fallos arbitrales, luego de hilvanar la séptima victoria consecutiva con un penal sancionado a instancias del sistema VAR.

“No puedo aceptar que se diga que lo que estamos haciendo es gracias a los árbitros. Hay que respetar al Real Madrid”, cuestionó Zidane al ser consultado las referidas polémicas.

“Creo que el árbitro ha ido a ver la jugada y lo ha pitado porque lo hay. Todavía no la vi pero me han dicho que lo hay. No te puedo decir nada, cada uno opina. Yo nunca me meto con los árbitros, hay imágenes, lo miran y pitan ellos”, se excusó el francés respecto de la que desembocó en el 1-0.