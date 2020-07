Investigan si el auto en el arroyo El Gato está relacionado a un violento robo

El automóvil que apareció en las últimas horas en un sector del arroyo El Gato, en Ringuelet, le habría sido arrebatado a las víctimas de un violento robo ocurrido en la zona.

Fuentes policiales dejaron trascender que el asalto, que habría sido cometido en una vivienda, ocurrió en 139 y 520 donde los delincuentes en número todavía no establecido se habrían apoderado del rodado, un Peugeot 2027, y otros elementos de valor propiedad de los moradores de la finca atacada.

Luego, según se indicó, habrían descartado el automóvil tirándolo al arroyo de donde fue extraído por los Bomberos en 515 entre 10 y 11.

Las sospechas policiales no descartan que los delincuentes hayan tenido un accidente, no obstante no se encontraron víctimas ni otras señales que permitan establecerlo.