¿Qué cambiaría en La Plata si se avanza a Fase 4?

Entre expectativas y con la atención puesta en el comportamiento que experimenta el coronavirus, en el Gran La Plata los distintos sectores aguardan por lo que decidan en los próximos días la autoridades de Nación y Provincia sobre cómo continuará la cuarentena en nuestra región. En ese sentido, las posibilidades al día de hoy, si no ocurre nada en el transcurso de la semana que altere el curso de las cosas, son permanecer en Fase 3 o avanzar a Fase 4.

En concreto, las actividades que se habilitarían en La Plata para el caso de que se pueda pasar de fase y que se sumarían a las ya habilitadas en Fase 3 son: obra privada de construcción; venta al por menor y con ingreso de clientes en comercios de cercanía de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes; actividades religiosas; la actividad gastronómica en locales; los servicios de gestoría; el servicio doméstico; y las salidas de esparcimiento, lo cual en La Plata se ha implementado con la figura de "salidas saludables" y alcanza solo a los niños.

Para el caso del regreso de la actividad de la construcción privada, el Ministerio de Trabajo de la Provincia, a cargo de Mara Ruiz Malec, ha dado resolución aprobatoria al Protocolo de Recomendaciones Prácticas para la Industria de la Construcción - COVID-19 elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción y UOCRA, en el cual se establece la "la liberación de las actividades productivas, en un ámbito de máximo cuidado y prevención de nuestros trabajadores constructores y colaboradores".

Según la resolución, cada empresa deberá conformar su propio protocolo específico, pudiendo adaptarse por las condiciones y previsiones particulares del establecimiento o forma de prestación de las tareas, en cada obra en construcción. En ese marco, fuentes ligadas a la construcción en La Plata señalaron que este protocolo ya se implementa por ejemplo en las obras que se realizan en 1 y 32, en YPF y toda actividad de la construcción en los municipios que transitan por fases más flexibles.

En el rubro gastronómico, la Cámara de Empresarios Gastronómicos de La Plata (Pulpa) que nuclea a bares, restaurantes y cervecerías informó que a partir del protocolo marco aprobado por la Provincia, el pase a Fase 4 habilitaría automáticamente la actividad en locales. Asimismo, la Municipalidad evalúa las particularidades de nuestra ciudad en base al protocolo que presentó el sector en una reunión mantenida la semana pasada, donde se propone brindar servicio en veredas y otros espacios al aire libre que permitan disminuir la posibilidad de circulación del virus. En torno a este sector se aguarda por la publicación del protocolo marco, ya que el que se encuentra publicado refiere exclusivamente a la modalidad "take away" (o retiro en tienda).

En el caso de que la Ciudad acceda a Fase 4 otra actividad a ponerse en marcha es la religiosa. En el protocolo de higiene y seguridad dispuesto por la autoridad sanitaria a nivel provincial si bien establece el retorno de las prácticas en templos de las expresiones reconocidas por el Estado, no se permitirá los eventos masivos como por ejemplo los casamientos y bautismos. Al respecto, para las celebraciones religiosas se estipula la presencia reducida de fieles, que deberán ajustarse al uso de tapabocas y a un distanciamiento de dos metros. En tanto, que las iglesias deberán cubrir micrófonos, controlar el ingreso de fieles, disponer el espacio a fin de mantener la distancia e implementar una serie de medidas de higiene. El tiempo de permanencia en los templos no puede superar los 20 minutos.

Para el caso del regreso del servicio doméstico, el protocolo aprobado por el Ministerio de Trabajo bonaerense establece una serie de medidas de prevención para evitar el contacto con el virus tales como el mantenimiento de la distancia, la manipulación de elementos, la higiene y el cuidado personal, y una serie de precauciones relacionadas con el desplazamiento en el transporte público, la realización de compras en tiendas y supermercados y las distintas actividades laborales a desarrollar en los hogares.

En cuanto a la venta minorista en comercios de cercanía, ya sea de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes, el Ministerio de Producción de la Provincia dispuso que pueda llevarse a cabo con ingreso de clientes pero regulando la cantidad de personas dentro de los locales y llevando a cabo un registro de las presencias. A su vez, prevé estrictas medidas de higiene y seguridad que van desde el mantenimiento del distanciamiento, la ventilación de los ambientes y el uso de elementos sanitarios hasta la desinfección de las instalaciones, la instalación de láminas para evitar el contacto entre el personal y los consumidores, y la implementación de medios de pago más ágiles a fin de evitar el contacto.

El otro rubro que espera con ansias el pase a Fase 4 es el de servicios de gestorías, para el cual la cartera laboral de la Provincia también pone énfasis en la higiene personal y en evitar la aglomeración de personas y el contacto , sobre todo no compartir elementos de usos cotidianos en ámbitos de trabajo y en mantener desinfectado los ambientes.

La Fase 4 también contempla las salidas de esparcimiento, que en La Plata fueron implementada para los niños a partir de una medida municipal a fin de contribuir a la buena salud mental de los pequeños. Mientras tanto, se espera por la decisión de las las autoridades nacionales y provinciales, que evalúan el comportamiento del virus tomando en cuenta algunos indicadores como la circulación, el incremento de contagios y la relación con los recuperados, y los aspectos vinculados a los sistemas de salud haciendo hincapié principalmente en la ocupación de camas de terapia intensiva.

Cabe recordar que el presidente Alberto Fernández anunció que el distanciamiento social, preventivo y obligatorio se extenderá hasta el 16 de agosto en todo el país con diferentes fases según cada región, por lo que al finalizar esta décima etapa se cumplirán 150 días de cuarentena para mitigar el contagio de coronavirus en el marco de una pandemia, decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 11 de marzo.

En cuanto al panorama del coronavirus en La Plata, el secretario de Salud municipal, Enrique Rifourcat, dijo en diálogo con La Redonda 100.3 que "estamos en el momento de aumento de casos. Es una tendencia, no es que está estancado. Cerramos una semana con un promedio cercano a 190 casos diarios, lo que nos marca un ascenso. La tendencia va a continuar en aumento mínimamente esta semana. Pero estamos lejos de lograr porcentajes de otros países con gran cantidad de contagio".

Al aludir a la ocupacion de camas, Rifourcat expresó que "en La Plata es entendible que sea menos la ocupación que en el resto del AMBA, donde alcanza el 64 por ciento de ocupación. No somos el primer cordón del Conurbano. La ocupación si bien está en porcentaje importante, se mantiene como hace dos semanas atrás".

"Estamos en un momento en el que hay incremento de casos, no estamos teniendo gran cantidad de casos graves que requieran terapia. Sigue siendo un porcentaje manejable, pero siempre hay que estar atento", aseguró.

En torno a la discusión acerca de si La Plata pertenece o no a la región del AMBA, analizó que "si nosotros por definición formamos parte del AMBA, para lo bueno y lo malo tenemos que formar parte. Desde el punto de vista epidemiológico, tenemos una realidad totalmente diferente. Pero es muy difícil decir para esto sí y para esto no. Es una discusión más amplia que no sé si es el primer momento para darla".

Y añadió que "como dice el intendente tenemos que estar trabajando en una misma línea y tenemos que ser orgánicos con esto, por más que no estemos de acuerdo con algunas decisiones".