Es remero y violó la cuarentena para entrenar: ″¿Por qué el fútbol sí y nosotros no?”

Ariel Suárez es un remero de nuestro país que se convirtió en noticias en las últimas horas por desafiar las medidas sanitarias y violar la cuarentena para regresar a los entrenamientos. El bicampeón panamericano se cansó de esperar el "visto bueno" y, cuando se enteró de que los planteles de fútbol regresaban a las prácticas, decidió volver al agua.

“¡Si el fútbol arranca el 10/8 pues ese día yo pongo el bote en el agua! ¿Por qué el fútbol sí y los deportes que tienen súper mínimas chances de contagios no lo permiten? Yo arranco, no sé ustedes”, advirtió el palista de 40 años en su cuenta de Twitter la semana pasada.

“El 10 pongo el bote en el agua ¡Y que me vengan a buscar!”, además de cargar nuevamente contra la decisión de la vuelta a los entrenamientos en el fútbol: “Pase lo que pase, desde el lunes pienso salir a entrenar todos los días como el fútbol, no voy a permitir que mi deporte se extinga, si permiten a los futbolistas pues también al resto de los deportes olímpicos que tenemos el mismo derecho”, agregó.

Ayer estuvo presente en la protesta de varios deportistas en la puerta de la Quinta de Olivos. En diálogo con un móvil de Canal Trece, lanzó: “Finalista olímpico, finalista mundial, máximo medallista a nivel panamericano de la historia de Argentina y hoy por hoy no puedo remar y un futbolista jugar. Estoy cansado y mañana no me interesa nada. Voy a poner el bote en el agua y que sea lo que sea. La única forma de que me saquen de ahí es preso. No aguanto más. No hay sentido común en lo que están haciendo. Cuando habilitaron el fútbol dije basta. Me cansé’”.

Al no estar dentro de los deportistas que clasificaron a los Juegos Olímpicos de Tokio o preparándose para un preolímpico, aún no estaba autorizado para entrenar. Pero tal como avisó en su Twitter, hoy regresó al agua. "Vengo de una familia muy humilde. Plata no tengo. Pensando en un acto social, me encantaría hacerlo. Si me meten preso, están todos saliendo de la cárcel, así que quedaría libre nuevamente”, dijo esta mañana en una entrevista con Radio Mitre.

La gota que rebalsó el vaso de su indignación fue, sin dudas, la confirmación de que el fútbol volvía al ruedo. “No me entra en la cabeza la incoherencia de lo que dicen a lo que hacen. Mi deporte que es individual, que estás solo en el río... ¿Y planteás hacer la apertura de un deporte de contacto, de 11 contra 11? La verdad me parece una locura. Como deportista, que hace 20 años le doy lo mejor de mi vida a la selección nacional y la represento de la mejor forma posible, no puedo darme el lujo de permitir que habiliten el fútbol y otros deportes”, lanzó.