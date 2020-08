Bares: “Tengo la sensación de que estamos atravesando el pico de la pandemia”

Diego Bares, especialista consultor de clínica médica y jefe del servicio de clínica del hospital San Martín, habló este mediodía con El Equipo Deportivo de la Redonda, y manifestó que, a su entender, se estaría atravesando el pico de Covid 19 en nuestro país.

“Yo creo, es mi opinión personal, que es subjetiva, creo que estamos llegando al pico, si no hemos llegado. Tengo la sensación, y creo, que estamos atravesando el pico y si no estamos cerca de atravesarlo. La curva regresiva, tengo la sensación que comenzará a fines de agosto y principios de septiembre”, destacó el médico.

Asimismo, se refirió a la ocupación de camas de terapia intensiva en nuestra Ciudad: “El índice de ocupación, que es dinámico, es de entre un 80 y 95% aproximado en privados. En cuanto a las públicas tenemos un aproximado de entre un 60 y 80% de ocupación de camas de terapia. No está colapsado y se pueden conseguir camas en los hospitales públicos de la ciudad. Que no haya locura, que la gente no se desespere”.

En otro orden, hizo mención a pacientes con patologías crónicas y pidió que no dejen de ver a sus médicos: “Después de cinco meses se va a generar un rebalse y va a complicar el sistema de salud poscovid. El 70 y el 85% que tienen complicaciones graves por covid, tienen más de 70 años y o alguna patología asociada. Como no han consultado durante tanto tiempo vemos complicaciones complicadas tanto en privados como hospitales públicos. Muchos de estos pacientes necesitan tener salud, un obeso o un diabético, un cardiópata o un epoc, han periddo su vinculo con el medico, tiene que volver a contactarse. Está en juego tu vida. Los pacientes tienen que consultar con sus médicos”.