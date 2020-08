¿Puede volver el fútbol 5 en La Plata? El protocolo enviado al Intendente

Los propietarios de canchas de fútbol 5 están desesperados porque hace 150 días que no pueden trabajar y tienen ingreso 0. Es más, en muchos casos los subalquileres (clases particulares, escuelas de fútbol, cumpleaños y colegios) interrumpieron sus contratos.

Según un relevamiento en la ciudad hay cerca de 100 canchas de las cuales dependen más de 200 familias directamente, sin contar los que tienen ingresos de los torneos, como árbitros o planilleros. O los que tienen concesiones de buffet, por citar sólo algunos casos. Son más de 300 familias las que están vinculadas a esta industria.

Por eso un grupo le envió un protocolo al intendente Julio Garro, quien los recibirá vía Zoom la próxima semana para analizar la propuesta. La idea de los propietarios es poder reabrir las canchas el próximo 7 de septiembre, en coincidencia con el posible regreso de deportes amateurs.

"No tenemos ingresos, porque en nuestro caso no podemos hacer take way, clases por Zoom ni venta online. Tampoco podemos alquilar las máquinas... Estamos desesperados", contó Mauro, dueño de una cancha en 42 entre 1 y 2, que para colmos de males abrió el 9 de marzo y pudo estar abierto menos de dos semanas. "Estoy pagando la alfombra, que costó 12 mil dólares".

Otro propietario, Sebastián, reveló que los alquileres no salen menos de 70 u 80 mil pesos, "sumados a los servicios e impuestos que siguen llegando para una actividad que bajo las persianas hace más de 150 días se hace insostenible". En su caso dijo que sigue pagando servicios de luz, gas y agua, e incluso APR. "No tuvimos ayuda".

"Tranquilamente se puede jugar. Si dejan que haya 100 personas en un hipermercado no veo por qué no pueden estar 10 deportistas en un predio de 10 por 30 metros. El fútbol es salud física y mental", agregó.

En el protocolo, entre otras cosas, se resalta que no es necesaria utilizar transporte público para trasladar a los jugadores, que las canchas se van a alquilar por espacio de 50 minutos para que no se crucen los jugadores de un turno con el otro, que no funcionarán ni vestuarios ni mucho menos buffet, y que se podrían encender los ventiladores pese a que la temperatura sea de invierno.

Además, se prohibirá el ingreso a personas mayores de 65 años, y se les pedirá un apto médico para descartar enfermedades congénitas. Y cada predio se comprometerá a llevar el control de las personas que jueguen en el caso que se active algún caso positivo. La cancha, los arcos y las pelotas serán desinfectados luego de cada partido.