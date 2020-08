El Zorro, con barbijo, también se sumó a los festejos y entregó regalos a los niños

Los platenses fueron principales protagonistas de la jornada. Los vecinos decoraron sus casas con globos y guirnaldas, un grupo hizo entrega de juguetes en los barrios periféricos de la zona noreste, el municipio regaló golosinas a las familias que acudieron a las plazas de cercanía y el Zorro Solidario hizo lo propio en la zona Oeste.

Esta entrega de juguetes se realizó en la ruta 2 kilómetro 45. "Esta vez tuve que hacer una versión diferente del Zorro, porque me puse barbijo y no me acerqué demasiado a los chicos", contó este platense que lleva más de una década realizando esta movida.

"Fui casa por casa y entregué las cosas que hemos juntado durante los últimos meses: donaciones de comerciantes, amigos y vecinos", siguió con su relato y adelantó que al hospital de Niños irá en los próximos días pero como lo hizo en otros años.

El Zorro Solidario de La Plata expresó su alegría por los resultados de la movida y por la repercusión que se generó luego de mostrar su colección de productos de este personaje de Disney que tiene más de 70 años de existencia.

"Estoy muy contento. Tuve comentarios en grupos de WhatsApp y de gente que me llamaba por este tema, ya que me tienen como el más allegado a El Zorro", contó el personaje platense en diálogo con este medio.

Acerca de su prolífica colección, recordó que su admiración por El Zorro "comenzó de chiquito, de vivir en el campo junto a sus caballos y su familia" y de "sentirse identificado con este héroe vestido de negro", ya que "soy de campo como él".