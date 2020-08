Un festejo especial del Día del Niño con colorido, solidaridad y salidas cuidadas

Un Día del Niño diferente se vivió en la Ciudad. En distintos barrios decoraron los frentes de las viviendas con globos, carteles y dibujos alusivos. Numerosas familias aprovecharon las salidas saludables para que los chicos y chicas pudieran disfrutar de actividades al aire libre con los cuidados correspondientes y hubo diferentes actividades solidarias.

Los vecinos de diferentes barrios de la Ciudad comenzaron desde temprano a ponerle colorido y alegría a las fachadas de sus casas en el marco de la celebración por un Día del Niño que es muy especial teniendo en cuenta el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que en la Región se mantiene en fase 3.

Ante las salidas restringidas y las reuniones prohibidas, surgió una iniciativa de parte de Yamila Echeverría, una docente platense que, a través de distintas organizaciones que se plegaron, logró que su idea recorriera todo el país.

El objetivo es claro: ponerle un poco de color a la celebración por los chicos. La idea es que los chicos sientan que la fiesta no se postergó a pesar de las restricciones que impone el COVID-19 y por eso por muchas cuadras lucieron diferente para que los más pequeños, con solo asomarse a la vereda, se sorprendan con globos, guirnaldas y carteles que aluden a su día.

“Me he sumado a la propuesta de adornar mi casa en honor a todos los niños que han tolerado la cuarentena”, le dijo a este diario Isolina, una frentista que envió imágenes de su zona al Whatsapp de eldia.com.

Además, la vecina invitó a que la gente la acompañe: “Es un Día del Niño diferente, por eso los invito a sumarse a esta propuesta para nuestros héroes más pequeños, esos que se guardaron en sus casas para cuidar a los mayores, esos que reinventaron juegos y recreos virtuales, esos que fueron al jardín y al cole”, remarcó.

Desde Villa Elisa, “también nos adherimos al festejo del día del niño, felicidades a los peques”, dijo José María, que también adornó su casa y recorrió el barrio grabando un video que se puede ver en la web de eldia.com. “Les deseamos un muy feliz Día del Niño a todos los niños de Villa Elisa y de todos lados. Qué lindo quedó el barrio, muy lindo. La pandemia no nos detuvo”, dijo el vecino, muy emocionado.

En tanto, en 36 entre 22 y 23, Aída expresó que “es emocionante lo que ha hecho la gente en la cuadra por los chicos, han decorado todo con globos, yo soy bisabuela y me emociona mucho ver esto”.

Por su parte, Viviana, de 64 entre 116 y 117 adornó todo el frente de su jardín: “Estamos cumpliendo con la consiga para los niños del barrio.

También adornó el frente de su casa Mónica Ibáñez, en 409 entre 30 y 31: “Soy docente y me pareció muy buena la propuesta ya que no puedo ver a mis alumnos y obsequiarles algo como lo hubiera querido. Gracias a todos los alumnos de 1D Técnica 9 secundaria por todo el esfuerzo que hacen”.

SALIDAS SALUDABLES

En tanto, continúan en La Plata las “salidas saludables” y el buen clima de ayer les permitió a los niños de nuestra ciudad disfrutar de su día en las plazas y parques.

Con tapabocas puesto aquellos que tienen más de 6 años, y alcohol en gel en mano, en los diferentes espacios verdes de la Región se pudo ver cómo numerosas familias aprovecharon la templada temperatura de la tarde del domingo. Bicicletas, patinetas o pateando una pelota, los chicos y chicas se entretuvieron en los espacios públicos.

“Hay que aprovechar un poco el día lindo, siempre respetando la distancia y tratando de que los chicos no toquen nada que los pueda contagiar, además de tener el alcohol en gel en el bolsillo. Sacarlos un rato para que disfruten, tampoco pueden estar encerrados tanto tiempo”, le contó a este diario Lucas, quien llevó a sus hijos (de 8 y 10 años) a la Plaza Moreno.

El objetivo de la campaña fue poner un poco de color y alegría en un día especial para todos

También se pudieron observar algunos globos y guirnaldas colocadas en los bancos y las estatuas de la Plaza Moreno, sumándose a la consigna planteada por la docente Echeverría, que se hizo viral en los últimos días.

En una recorrida, se pudo observar mucha gente en Plaza Malvinas, Parque San Martín, Parque Alberti, Parque Castelli, el Paseo del Bosque, entre otros.

El domingo también incluyó talleres, juegos, obras de teatro, bailes y espectáculos, organizados por la Municipalidad de La Plata para chicos y chicas de todos los barrios de la ciudad en el marco del Día de la Niñez. Hubo actividades virtuales y se realizó la visita del “Tren de la Alegría” por los barrios platenses.

La jornada dominical tuvo el espectáculo ‘Rukuka circo’ a partir del cual los más chicos pudieron disfrutar de sorprendentes trucos de acrobacia y mucho humor. Esta actividad se realizó en coordinación entre la Comuna, la Fundación Pro Humanae Vitae, una federación empresaria e integrantes de distintos centros comerciales de la Ciudad.

SOLIDARIDAD Y FESTEJO

En la zona Oeste brilló el Zorro Solidario con la entrega de juguetes que se realizó en la ruta 2 kilómetro 45.

“Esta vez tuve que hacer una versión diferente del Zorro, porque me puse barbijo y no me acerqué demasiado a los chicos”, contó este platense que lleva más de una década realizando esta movida.

“Fui casa por casa y entregué las cosas que hemos juntado durante los últimos meses: donaciones de comerciantes, amigos y vecinos”, siguió con su relato y adelantó que al hospital de Niños irá en los próximos días pero como lo hizo en otros años.

Plaza Moreno amaneció vestida con globos y guirnaldas en bancos y estatuas

Desde la Plata Solidaria llevaron a cabo su tradicional colecta para el Día de la Niñez y ayer repartieron las sorpresas para los niños y niñas de distintos barrios. De este modo hubo visitas a decenas de comedores y merenderos de la Ciudad, con regalos y dulces.

Las zonas visitadas fueron 78 bis entre 17 y 18; el barrio La Unión; en 522 y 121, en 166 entre 42 y 43; 524 y 120.

Por su parte, la Fundación Ludovica hizo entrega de los regalos que la Dirección del Hospital de Niños posibilitó que llegaran a todos los pacientes respetando los estrictos protocolos sanitarios.

Autoridades de la Fundación expresaron que “este día del niño se da en un contexto muy especial y no quisimos que ningún chico se quede sin su regalo” y agregó que “se pudieron adquirir gracias a los fondos que aportaron empresas y particulares y fueron clasificados por el grupo de asistentes para que los niños puedan disfrutarlos en esta situación donde deben adaptarse a un juego más individual”.