González Ayala, sobre las vacaciones de verano: "Puede ser posible si tomamos los cuidados necesarios"

La infectóloga platense Silvia González Ayala se refirió hoy a la aglomeración de personas durante las marchas realizadas ayer en distintas ciudades de Argentina al señalar que "lo que se aprecia en las imágenes es que si bien no se respetó la distancia social, la personas usaban el tapabocas-nariz o máscaras faciales".

La especialista afirmó que en las protestas "no se respetó la distancia entre personas. Es un punto vulnerable". A su vez, recordó que en el período de pandemia "hubo otras marchas antes y no hubo un aumento importante en el número de casos. El 3 de abril, el día de los jubilados, eso sí fue impactante porque no había ninguna medida de cuidado personal, no estaba establecido todavía el uso de tapabocas-nariz".

En cuanto al comportamiento del virus, la infectóloga y docente de la UNLP dijo: "en el Conurbano, donde está impactando la enfermedad, son sitios de muy difícil manejo. Deben hacer acciones sostenidas, que es el diagnóstico, el aislamiento del enfermo, el rastreo de los contactos y la separación. Es difícil por las características habitacionales en lo que se denomina 'barrio popular'":

También habló sobre el incremento de casos en el interior del país al señalar que "somos todos susceptibles y lo llevan las personas. La mayoría de las infecciones son asintomáticas. Entonces donde aquella persona no cumple con las medidas, con los confinamientos de 14 días, ahí hay escape y el virus circula. Lo que pasa que circula silente durante semanas hasta que encuentra el vulnerable y emerge en forma moderado o grave.

"Lo de Jujuy, por ejemplo, era previsible por lo que está pasando con Bolivia. Es una zona porosa. Se produce introducción del virus", agregó en diálogo con La Redonda 100.3

González Ayala afirmó que "somos todos susceptibles, no hay que dar oportunidad a que el virus nos encuentre".

Al ser consultada por la falta de terapistas en Jujuy sostuvo que "la especialidad de cuidados intensivos es una especialidad crítica, un intensivista no se forma en una semana". "No nos olvidemos que en muchos lugares ya trabajan personas afines como por ejemplo los anestesistas", agregó. "No basta tener la unidad, cama, respirador y monitor. No es automático como un lavarropas el manejo del respirador, lo tiene que manejar una persona con experiencia adecuándolo al paciente", afirmó.

La médica detalló que en el ámbito de la salud "el estrés es enorme por varias situaciones: el riesgo a la infección, la carga emocional que significa perder a un paciente, la evolución desfavorable y la presión de la demanda. Todo eso se suma a los compañeros que se han enfermado y han muerto. Hay 12 mil personas de salud que se han enfermado".

Además, al ser consultada sobre los cambios de climas y de estación, pidió "aprender de lo que ocurre en el hemisferio norte", donde los contagios han brotado nuevamente. En ese sentido, sobre las vacaciones de verano y el turismo, dijo que "puede ser posible porque un respiro todo el mundo va a necesitar". "Volvemos al asunto del cuidado de las personas. Lo que se conoce de Europa, el virus circula donde circulan los jóvenes", expresó.