VIDEO.- Desgarrador relato de una enfermera jujeña sobre la situación en un hospital

Una enfermera jujeña del hospital Guillermo Paterson grabó cual es la situación en las salas donde se atienden a pacientes con COVID-19. Señala que no hay oxígeno en el lugar y que nadie “da la cara”.

“No hay oxígeno y el director dice que todo está bien. A nadie le interesa nada, no tenemos nada, no hay camas, tenemos mucho miedo porque nadie dice nada. Estamos colapsados nadie da la cara y cada vez somos menos. El director y todos los que siguen no dicen nada con tal de poner más peso al personal a ellos no les interesa nada”, comenta angustiada la enfermera en el video.

En el video que se viralizó por redes sociales, la mujer expresa que está trabajando sola porque todos sus colegas están infectados, además comenta que las condiciones de los pacientes que están internados es complicada porque todos están en “desaturación”.

“Yo tengo mucho miedo por favor hagan algo”, finaliza con desesperación la grabación de dos minutos ante la realidad sanitaria que se encuentra desbordada.

El Gobierno desmiente que haya muerto gente por falta de oxígeno

El coordinador médico de la Unidad de Terapia Intensiva 3 del hospital “San Roque”, Ulises Ríos Párraga, condenó los informes falaces difundidos por sectores político interesados en sembrar desánimo entre la comunidad, generar un microclima social adverso y desestabilizar al gobierno provincial.

En este sentido, negó terminantemente que se hayan producido decesos en Jujuy por falta de oxígeno medicinal, desmintiendo categóricamente la supuesta carencia de dicho insumo. “Tenemos un funcionamiento adecuado”, aseveró.

Respecto de la disponibilidad de equipos de protección personal y su empleo, indicó que “nunca faltaron” y consideró la posibilidad de que se haya incurrido en “uso inadecuado”.