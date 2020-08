Video.- No llegó a ser entradera pero una familia sufrió un violento asalto en San Carlos

Cuatro delincuentes sorprendieron a una familia cuando ingresaba a su casa en el barrio de San Carlos pero se "conformaron" con las pertenencias que llevaban en ese momento y se dieron a la fuga.

El hecho, que no obstante no llegó a ser una entradera no dejó de ser violento, quedó registrado por una cámara de seguridad. Al menos un niño de corta edad estuvo entre las víctimas.

Los malvivientes abordaron a la familia cuando ingresaban a su casa en 46 y 139. Llegaron en un Corsa de color blanco y casi sin mediar palabra los encañonaron y los despojaron de billeteras y teléfonos celulares.