Video.- Verón, furioso por el tema Sosa

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, arremetió hoy contra el periodismo dejando a entrever que se equivocó en la interpretación de un mensaje que publicó ayer en sus redes sociales y que fue asociado a la situación de José Sosa.

“Si estoy molesto y quiero dar un mensaje lo hago, no lo doy por redes, no sirve. En un club en el cual las cosas se hablaron siempre, no me parece”, dijo el pope en un video mientras hacía un ejercicio físico.

Y pidió que aquel que "quiera abrir un juicio de valor sobre los actos o como se tienen que manejar las cosas en el club, háganse ver muchachos, no tienen idea ustedes y lo mejor que pueden hacer es informarse y después comunicar”.

El palo por elevación es para los medios que leyeron su historia como un palo para José Sosa, quien seguirá en el fútbol turco.

Es que ayer, Verón publicó: “A la familia se viene a dar sin pedir nada a cambio”. Pero hoy, negó que ese mensaje haya sido referido al Principito tras haber aceptado la millonaria oferta económica que Fenerbahce le hizo por 2 años, es decir, hasta junio 2022.