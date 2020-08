Con una ganzúa, abrió una puerta, un traba volantes y encendió un auto: "Me robó un experto"

Valiéndose de una ganzúa, un sujeto perpetró en las últimas horas el robo de un rodado en un sector del barrio porteño de Caballito.

El damnificado resultó ser un platense que actualmente reside en Capital pero que se traslada a diario a La Plata para trabajar.

El hecho, que quedó registrado por las cámaras de seguridad de un edificio, tuvo lugar minutos antes del mediodía del lunes en Av. Juan B. Alberdi y Riglos por Alberdi.

En el clip al que tuvo acceso este diario se puede ver cómo el sujeto abre la puerta del rodado para después vulnerar un traba volantes y finalmente hacer arrancar el auto y darse a la fuga con rumbo desconocido.

Toda la maniobra es llevada a cabo con la misma herramienta y en un tiempo de casi dos minutos. "Me robó un experto" dijo Fabián, el dueño del vehículo que decidió comunicarse con este diario para hacer público el video y de este modo poder recuperar su auto.

"Me provoca un daño muy grande. No sólo desde el punto de vista material, sino desde el lado sanitario. Trabajo en La Plata y todos los días me venía manejando con el auto. Ahora tengo que tomar tren y quieras o no te expones a contagiarte" dijo al referirse al riesgo de contagio de Covid-19.

En este marco, hizo un llamado a la comunidad para que cualquier persona que haya visto algo o sepa algo se comunique al 911. Se trata de un auto marca Ford, modelo Galaxy del año 1994 con patente SIP 908.