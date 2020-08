“¿Te interesan 10 mil dólares por fotos desnuda?”: el mensaje por el que Rosenfeld fue a la Justicia

“Hola, bombón. ¿Te interesan 10 mil dólares por fotos tuyas desnuda? Soy 100% confidencial, pago todo en efectivo al contado, hacemos envío por Mercado Pago o transferencia bancaria. Si te interesa, avisame”. El mensaje lo recibió Ana Rosenfeld, la abogada de los famosos conocida en el ambiente como el “terror de los maridos” por los juicios de divorcio que ha ganado para su clientela vip. Sin embargo, lejos de ignorar la propuesta, la rubia hizo pública la situación y acudió a la Justicia tratando de identificar al hombre que se esconde detrás de lo que considera podría ser una estafa.

No es la primera figura en hacer públicos estos mensajes que, al parecer, son bastante comunes. La humorista Fernanda Metilli, meses atrás, apeló al humor para contar la “propuesta” que había recibido en las redes sociales, pero no llegó a tanto como Rosenfeld que, con la experiencia que la avala, supo cómo accionar y terminó en la Justicia.

“Estamos hablando de un tema muy delicado, porque la red que puede haber detrás de todo esto, si no lo exponés públicamente, puede seguir con sus consecuencias. En las redes sociales hay muchos chicos que pueden llegar a caer ante estos pervertidos”, manifestó la letrada en diálogo con Teleshow.

“Más allá de los seguidores que uno tiene, yo tengo 420 mil, tengo más de dos millones y medio de interacciones semanales. Eso quiere decir que te espía gente que no te sigue, por lo tanto los mensajes no te aparecen de seguidores habituales, que podés detectar fácilmente. Así me llegó ese mensaje privado de un usuario desconocido, con ese nombre que figura en la captura de pantalla que publiqué”, siguió relatando.

“Lo primero que hice fue deschavarlo, hacerlo público, para que a cualquier otra persona que le esté pasando lo mismo pudiera estar atenta. Más que nada por los chicos, por la gente joven que a lo mejor puede sucumbir ante esta tentación económica: empieza con esto, y termina siendo un grooming”, agregó la abogada de Wanda Nara.

Tras comprobar que no era un mensaje automático el que le habían enviado, dado que pudo comprobar que la persona tenía interacciones con otros perfiles, fue a la Justicia. “Por eso hice la denuncia donde corresponde: en la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia. Además, adjunté otras denuncias que me fueron llegando, para ir a fondo con este tema. La causa quedó a cargo de la fiscal Daniela Dupuy”.

Y se mostró esperanzada en que puedan identificar al sujeto e investigar qué se esconde detrás de estos mensajes.

A raíz de la visibilización de este mensaje- en el que junto con captura del chat escribió: “¡¡¡Haré la denuncia correspondiente para que un fiscal encuentre a este perverso!!! Si alguno de ustedes recibió este mensaje u otro similar ¡¡llámenme!! Los voy a sumar a mi denuncia. ¡¡¡A esta gente hay que desenmascarar!!!”- la abogada recibió muchísimos mensajes de personas que habían recibido propuestas similares.

“Empiezan con sacate la remera, mostrame el corpiño, mostrame algo más, y así van levantando la apuesta. Obviamente esto, después, pasa a ser parte de una red de pornografía infantil, de pedofilia; no tiene límites”, sumó la abogada de las celebridades.